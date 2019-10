In duecento in fila | sabato | per un biglietto di Napoli-Verona | “il sistema è bloccato

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Mi metto in macchina che il San Paolo è un organo che pulsa. Si sentono boati e cori. E poi la voce dello speaker Decibel Bellini: ha segnato Milik. Proprio mentre sto partendo dasento la folla che ripete il nome dell’attaccante polacco. E la delusione cresce. Mista a un senso di impotenza. Sono arrivato allo stadio alle 16 e non sono riuscito a trovare un. Eppure di posti ce n’erano: come ha scritto ilsta, per la partita contro l’Hellasil pubblico napoletano è tornato a farsi sentire con quasi 39mila spettatori. Ma di posti ce n’erano eccome. Per me e altre centinaia di persone che non sono riuscite a comprare ile a godersi la partita. Molte di queste straniere o arrivate da fuori appositamente come me. Quando la partita è cominciata e ormai le speranze di riuscire a entrare sono svanite, nei pressi dei tornelli ci siamo radunati tutti gli ...

irachetirigira : La musica, quella che ascolti duecento volte di fila. 201 con questa. -