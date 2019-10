“È successo mentre mi eliminavano” Emanuele Filiberto | la ‘soffiata’ su Maria De Filippi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) È stata una semifinale ricca di emozioni quella di “Amici Celebrities”, il talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.Deè tornata nei panni di giudice speciale e ad essere eliminati dalla competizione sono stati l’attrice Laura Torrisi eddi Savoia. Questa settimana si affronteranno quindi per la vittoria finale Fiilppo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Nel corso della semifinale del famoso talent in salsa vip non sono mancati momenti emotivamente intensi. Come quando Laura Torrisi è scoppiata in lacrime di fronte alle critiche ricevute da Ornella Vanoni, o quando Massimiliano Varrese si è dovuto interrompere per la commozione durante l’interpretazione di “Le tasche piene di sassi”. In qualità di giudice speciale la Desi è comportata con imparzialità sentendosi però in ...

