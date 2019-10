Roma | piove sul bagnato per Fonseca | i primi aggiornamenti sugli infortuni di Cristante e

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Paulodovrà fare a meno per un po’ di tempo dei due giocatori, usciti anzitempo durante il match contro la Sampdoria Arrivano brutte notizie per lariguardo le condizioni di Bryane Nikola Kalinic, usciti anzitempo nel corso della sfida con la Sampdoria pero. Fabio Rossi/AS/LaPresse A preoccupare maggiormente è il centrocampista ex Atalanta, che ha riportato un problema ad un tendine del pube che potrebbe anche richiedere l’operazione. Nel caso in cui questa diagnosi dovesse essere confermata, il giocatore giallorosso potrebbe tornare addirittura nel 2020, mettendo nei guaiche, al momento, deve fare i conti anche con glidi Diawara e Pellegrini, ai box fino a fine mese. Per quanto riguarda invece Kalinic, si parla di una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro, una presunta diagnosi ...

