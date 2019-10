Migranti | continuano gli sbarchi | ne arrivano altri 50 in Salento

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Luca Sablone Provengono dal Pakistan e dall'Afghanistan: a bordo dell'imbarcazione 19 minorenni. Fermati due presunti scafisti Non terminano gliin Italia. Dopo l'ondata di 82di pochi giorni fa, questa mattina verso le ore 6.00 inne sono arrivati50 (guarda la gallery). Nella notte alcune motovedette della guardia di finanza - con il supporto della capitaneria di porto - hanno abbordato l'imbarcazione a vela a 19 miglia al largo di Leuca ed è stata condotta in porto. Sul proprio profilo Facebook, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Lecce ha fatto sapere di aver provveduto subito a far partire la macchina organizzativa per offrire servizi di prima necessità: "Immediatamente allestito un riparo, le persone in ipotermia sono state dotate di coperte isotermiche e si provveduto a rifocillare tutti, iniziando dai 19 minori presenti a ...

