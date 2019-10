Michelle Dockerty per Downton Abbey | «Com’è difficile la vita senza servitù»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Tipico aplomb british, completo pantaloni in simil tweed che richiama la nazionalità dipiù della bandiera stessa del Regno Unito. La classe non è acqua e lo sa bene la protagonista di, il film della serie cult che arriverà nelle nostre sale il 24 ottobre, distribuito dalla Universal Pictures. Insieme ai coniugi Jim Carter (il mitico maggiordomo di casa) e Imelda Staunton (new entry del film)ha presentatoa Roma, nell’ambito della quattordicesima edizione della Festa del Cinema. https://www.youtube.com/watch?v=Ss68kTlwQ6M Sono molteplici gli elementi che hanno fatto la fortuna di questa serie, ma sicuramente uno di questi è l’aver mostrato laquotidiana di una nobile famiglia inglese agli albori del ventesimo secolo, alla ricerca di quell’agiatezza svanita che aveva caratterizzato l’epoca d’oro della nobiltà ...