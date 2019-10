Matteo Salvini | il sondaggio Swg su CasaPound e il via libera alla manifestazione di Roma

Matteo Salvini : "Mi chiedo quanto durerà silenzio di Sergio Mattarella" : Matteo Salvini passa all'attacco di Sergio Mattarella che da troppo tempo tace sulla situazione politica italiana: "Fra servizi segreti, occupazione di potere, crisi di governo e nuovi partiti che nascono e muoiono, gli italiani stanno assistendo a scene di una volgarità senza precedenti. Mi domando

Flavio Briatore : "Matteo Renzi e Matteo Salvini li metterei in squadra. Luigi Di Maio invece..." : Flavio Briatore vorrebbe vedere insieme al governo i due Matteo, Salvini e Renzi. Il primo, leader della Lega, "parla alla pancia della gente ma poi ha fatto una gran cazz***. Dio sa come ha fatto a farla, perché era incredibile sotto agosto chiamare gli elettori alle urne. Non si capisce cosa sia s

Matteo Salvini : “Il governo è squallido - fossimo in un Paese normale ci sarebbero manifestazioni” : L'ex ministro dell'Interno annuncia che la Lega si sta "preparando a limitare i danni, proponendo una nostra contro-manovra economica che non preveda tutte le tasse che stanno prevedendo". Sullo scontro interno alla maggioranza riguardo alla manovra, "ci vanno di mezzo gli italiani", denuncia Matteo Salvini.Continua a leggere

L'aria che tira - Matteo Salvini : "Giuseppe Conte democristiano? No - non si merita questo aggettivo" : Matteo Salvini, intervistato da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla dei suoi punti di riferimento politici. E fa nomi che nessuno si aspetterebbe. Tanto da sorprendere la conduttrice: "Mi piaceva Luigi Einaudi ma anche Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante", confessa, "mi piaceva il rispet

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - arriva il logo di "Squadra Italia" : ecco com'è : Il centrodestra unito è stato battezzato in piazza e, altrettanto alla luce del sole, è stato presentato il simbolo dell'unione Salvini-Meloni-Berlusconi. La creazione è tutta merito di Michaela Biancofiore, la deputata azzurra, nonché fedelissima del Cav. Si tratta di uno scudetto con la scritta "S

Matteo Salvini battezza la Coalizione degli italiani : "Ci saranno importanti novità" : "Sabato è stata una di quelle date che cambiano un'epoca. È davvero nata la Coalizione degli italiani". Parola di Matteo Salvini, che fiero del lavoro svolto con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, rivela il nuovo nome del centrodestra: "A me piace. E poi, mette bene in evidenza il suo carattere: da

Sondaggio di Masia - Matteo Salvini supera Conte : per lui il 39% di fiducia : Matteo Salvini non aumenta solo consensi, ma riesce anche a superare Giuseppe Conte in termini di gradimento personale. Seppur in lieve calo rispetto al 10 ottobre (-1), il leader della Lega totalizza un 39 per cento dell'elettorato. A fornire i dati (relativa al 17 ottobre, ma andati in onda il 21)

Chef Rubio attacca ancora Matteo Salvini e i suoi sostenitori : “Una fauna che sc**a con le nigeriane” : Chef Rubio ha lanciato un nuovo attacco a Matteo Salvini e ai suoi sostenitori. Il pretesto questa volta è stata la manifestazione organizzata dal leader leghista sabato scorso in piazza San Giovanni a Roma a cui hanno partecipato duecentomila persone: “Perché la fauna di #orgoglioitaGliano però sc**a con le nigeriane“, ha scritto Chef Rubio su Twitter, “tradisce coi cubani, fa accompagnare i figli dalle filippine e i cani dai ...

Matteo Salvini attacca Virginia Raggi e punta su Roma : Il leader della Lega sceglie i suoi avversari: da una parte c’è Matteo Renzi e dall’altra la sindaca di Roma: la campagna elettorale è già cominciata. Leggi

Matteo Salvini : E' nata Coalizione degli italiani : 2.43 "Il centrodestra è superato, è nata la Coalizione degli italiani". Così il leader della Lega,Salvini, dalla pagine del Corriere, lancia il nuovo soggetto politico che avrà come partner Fi e FdI ma non solo. Salvini spiega che ne faranno parte anche "Toti ed altre formqzioni dell'area laica, liberale e socialista". Il primo test "di rilevanza nazionale" sarà in Umbria" e comunque per Salvini "Di Maio e Renzi stanno preparando la ...

Non è l'arena - Matteo Salvini : "Al Tg sembrava che da Renzi ci fossero 200mila persone e a Roma 1000. Peccato" : Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, si è scatenato contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il governo giallo-rosso. "Perché la chiamo Leopoldina?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "perché ieri dai Tg sembrava che alla Leopolda ci fossero 200mila p

Matteo Salvini attacca Matteo Renzi : "Pallone gonfiato - ladro di democrazia. Non lo vota nemmeno suo padre" : Matteo Salvini ci va giù pesante e in diretta Facebook da Todi attacca il leader di Italia Viva che lo aveva a sua volta insultato: "Matteo Renzi è un pallone gonfiato, un ladro di democrazia. nemmeno il padre lo vota più". Il segretario della Lega continua: "Renzi è uno che definisce Quota 100 un r

Matteo Salvini attacca ancora : “Conte - Renzi e Di Maio mi fanno pena” : Dopo le bordate da piazza San Giovanni a Roma, torna all'attacco il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Mi fanno pena, sono al governo insieme e si insultano ogni giorno. Alle elezioni regionali in Umbria avranno la prima lezione di democrazia da parte del popolo italiano".Continua a leggere

Matteo Renzi - alla Leopolda 20 minuti di insulti a Salvini : "Goditi il Papeete - Don Abbondio - perché..." : "Pensavo fosse Don Rodrigo, invece Matteo Salvini è un Don Abbondio, decisamente peggio". Matteo Renzi chiude la Leopolda con un comizio di 50 minuti, di cui la metà abbondante è dedicata al leader della Lega, insultato con frasi come questa: "È il classico tipo che certe cose non te le dice guardan