Firenze | 19enne morta in discoteca | la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

Firenze - 19enne muore in discoteca : ipotesi mix di alcol e droghe : Tragedia la scorsa notte nella discoteca Jaiss di via Togliatti a Sovigliana, una frazione di Vinci in provincia di Firenze. Una 19enne, Erika Lucchesi, residente a Livorno, è morta intorno alle 4, dopo aver accusato un improvviso malore. La giovane è stata subito soccorsa. Allo stesso tempo è stato lanciato l’allarme al 118: nonostante il pronto intervento dei sanitari, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.\\ Sul posto sono giunti anche ...

Firenze - cede la ringhiera del terrazzo e cade giù dopo un volo di 8 metri : grave 19enne : Un ragazzo inglese di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un terrazzo in via San Gallo, a Firenze. A quanto pare, la ringhiera ha ceduto e lui è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 8 metri e riportando vari traumi. È al momento ricoverato in rianimazione all'ospedale di Carreggi. Indagini in corso.Continua a leggere

Firenze - l’incubo di una 19enne : insultata e picchiata anche davanti alla mamma da due coetanee : Per mesi hanno preso di mira una ragazza di 19 anni, prima perseguitandola su Facebook e Instagram e poi pedinandola per strada fino ad aggredirla: per questo i carabinieri della stazione di Rufina (Firenze), hanno denunciato una ragazza di 18 anni e una di 17 anni per atti persecutori, violenza privata e lesioni.Continua a leggere

PRETE INDAGATO : 'VIOLENZA SESSUALE'/ Firenze - abusò di 19enne con disturbi personalità : PRETE INDAGATO a Firenze, don Emanuele Dondoli avrebbe abusato di una 19enne con disturbi della personalità, incapace di esprimere dissenso o consenso.

Firenze - parroco indagato per violenza sessuale su 19enne convinta di essere posseduta : La 19enne, che presenterebbe disturbi della personalità, sarebbe stata abusata della sacrestia della chiesa dopo essersi rivolta al parroco perché convinta di essere posseduta dal demonio. Nel cellulare del sacerdote trovate alcune immagini della 19enne scattate proprio in quei momenti. Il prete avrebbe ammesso i rapporto ma parla di atti consenzienti.Continua a leggere