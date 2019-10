Papa, la globalizzazione non è solidale

"In questo nostro tempo, segnato da unache dovrebbe esseree rispettosa della particolarità dei popoli,e invece soffre della omologazione e dei vecchi conflitti di potere che alimentano guerre e rovinano il pianeta,i credenti sono chiamati a portare ovunque,con slancio,la buona notizia che in Gesù la misericordia vince il peccato, la speranza vince la paura, la fraternità vince l'ostilità". Così ilall' Angelus in Piazza San Pietro nel giorno della celebrazione della Giornata Missionaria.(Di domenica 20 ottobre 2019)