Alta tensione sulla manovra Il monito di Conte

Fonte : agi

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il piano anti evasione non penalizza nessuno, ma non può essere smantellato. Un vertice di maggioranza? Ci sarà, probabilmente già lunedì, ma "è stata approvata da tutti i ministri e non deve essere riscritta", anche se possono esserci approfondimenti tecnici. Sui migranti non si scherza e le "speculazioni di basso profilo sono inaccettabili". Il presidente del Consiglio, Giuseppe, non si è sottratto alle domande dei giornalisti, al termine della sua visita alla tradizionale festa del cioccolato che si svolge a Perugia, dove è stato avvolto dalla folla con richiesta di selfie, domande e strette di mano. "Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così è fuori". Il premier prova invece a stringere i bulloni della maggioranza, si dice pronto a rifiniture tecniche della, duramente attaccata da M5s e Italia Viva in questi giorni, ma tiene il ...

