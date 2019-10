Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 13 | 10

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Forza Italia contro Renzi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i Renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni). Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100 Con la ...

Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella lui in studio la manovra del governo e nel caso prima ancora che arrivi in Parlamento 5 Stelle si schiero non con le partite IVA contro le misure sul conto dei posti il cuneo fiscale questa manovra poi deve ancora migliorare tanto perché non accetteremo mai un gioco al ribasso sulla pelle dei più indifesi hanno detto i pentastellati il premier ...

Terremoto Ultime Notizie - scossa in Emilia la terra trema in provincia di Ferrara : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, di lieve entità è stata registrata con un epicentro a 10 chilometri circa da Ferrara. L’evento sismico è avvenuto alle ore 5,25 di oggi. Vista l’entità lieve della scossa non sono stati registrati danni né a cose né a persone. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Ferrara in ...

