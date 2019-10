MotoGp – Terminate le FP4 a Motegi | Marquez rifila un secondo alle Yamaha | Rossi chiude

MotoGp – Terminate le FP3 a Motegi : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Petrucci il più veloce [TEMPI] : Il pilota della Ducati firma il miglior tempo nella terza sessione di libere, precedendo Marquez e Morbidelli Sotto una pioggia incessante che obbliga la Direzione Gara a ritardare l’inizio delle FP3 del Gp del Giappone di dieci minuti, Danilo Petrucci firma il miglior tempo, fermando il crono sull’1:54.710 e beffando Marc Marquez proprio all’ultimo respiro. Un decimo la differenza tra il ternano e il campione del mondo, ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : Quartararo supersonico - Valentino Rossi strappa la top-5 [TEMPI] : Il pilota francese stacca il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, alle sue spalle Viñales e Marquez Continua il dominio della Yamaha a Motegi, anche nella seconda sessione di prove libere sono le moto giapponesi a piazzarsi davanti a tutti, con Fabio Quartararo che si prende il miglior tempo. AFP/LaPresse Il pilota francese del SIC Petronas ferma il crono sull’1:44.764, precedendo di tre decimi la ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Motegi : tripletta Yamaha nelle prime libere - l’unico assente è Valentino Rossi [TEMPI] : Viñales piazza la M1 ufficiale davanti a Quartararo e Morbidelli, solo dodicesimo Valentino Rossi ancora in difficoltà: buono il passo gara di Marquez e Dovizioso La Yamaha comincia alla grande il fine settimana di Motegi, piazzando tre moto davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Il più veloce in pista è Maverick Vinales che, proprio all’ultimo respiro, ferma il crono ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Thailandia : Quartararo beffa Marquez - Valentino Rossi sesto [TEMPI] : Il pilota francese fa segnare il miglior tempo nella quarta e ultima sessione di prove libere, dietro di lui Marquez e Viñales Fabio Quartararo si piazza davanti a tutti in Thailandia, il pilota del SIC Petronas si prepara al meglio in vista delle qualifiche facendo segnare il miglior tempo in 1:30.755. Una prestazione solida quella del rookie francese, che gli consente di tenere dietro la Honda di Marc Marquez e la Yamaha ufficiale di ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Buriram : Dovizioso straccia tutti con le slick - Valentino Rossi fuori dalla top ten : Al termine della terza sessione accorciata per alcuni lavori svolti sul circuito, il pilota della Ducati segna il miglior tempo davanti a Morbidelli e Rins Andrea Dovizioso domina la terza sessione di prove libere, grazie all’azzardo di montare le gomme slick sulla pista resa umida dalla pioggia del mattino e andatasi via via asciugandosi. Il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:36.250, precedendo di oltre otto decimi il ...

MotoGp – Terminate le FP2 in Thailandia : dominio Yamaha a Buriram - Rossi nella top-5 [TEMPI] : Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere, precedendo Viñales e il compagno di squadra Morbidelli. Quinto invece Valentino Rossi, che si accoda alla Pramac di Miller Si chiude con il dominio della Yamaha la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, la Casa di Iwata piazza quattro moto nelle prime cinque posizioni, con Fabio Quartararo che fa segnare il miglior ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Buriram : Vinales il più veloce in Thailandia - brutta caduta per Marquez [TEMPI] : La Yamaha di Vinales davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia E’ andata in scena nella notte italiana la prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. Sul circuito di Buriram è stato Maverick Vinales a stabilire il miglior tempo, seguito da un buon Fabio Quartararo. Nonostante un a caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione, Marquez è riuscito a ...

MotoGp – Terminate le FP3 ad Aragon : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Marquez senza tempo [TEMPI] : Alex Rins chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere condizionata dalla pioggia, niente tempo per Marquez mentre Rossi si piazza in settima posizione Si attendeva la pioggia questa mattina ad Aragon e, puntualmente, è arrivata. Terza sessione di prove libere condizionata da un asfalto viscido e pericoloso, che costringe i piloti a non darci dentro per gran parte delle FP3, salvo poi cominciare ad abbassare i tempi nel finale, ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : favolosa tripletta Yamaha - caduta per Marquez [TEMPI] : Vinales guida una fantastica tripletta Yamaha nelle Fp2 del Gp di Aragon: i tempi della seconda sessione di prove libere dell’appuntamento spagnolo Sorride la Yamaha nelle Fp2 del Gp di Aragon 2019: se al mattino Marquez si era piazzato davanti a Maverick Vinales, rifilandogli più di un secondo, nel pomeriggio è proprio lo spagnolo del team di Iwata, col crono di 1.48.014 a segnare il miglior tempo. Vinales si è lasciato alle spalle ...

MotoGp – Terminate le FP1 ad Aragon : Marquez show - Valentino Rossi lontano [TEMPI] : Marquez è un lampo nella sua Aragon: lo spagnolo fa mangiare la polvere ai rivali nelle Fp1 del suo Gp di casa Nemmeno il tempo di ricaricare totalmente le energie dopo le fatiche del Gp di San Marino, che i piloti della MotoGp si ritrovano già in pista, in terra spagnola per la prima giornata di prove libere del Gp di Aragon. Questa mattina, al termine delle Fp1 sul circuito Motorland, il più veloce è stato Marc Marquez con un crono super ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp di San Marino : Marquez primo con caduta a Misano [TEMPI] : Marc Marquez davanti alle Yamaha nell’ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino: lo spagnolo si lascia alle spalle un tris di Yamaha Marc Marquez davanti alle Yamaha nelle Fp4 del Gp di San Marino: nonostante una caduta sul finale, lo spagnolo della Honda è riuscito a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Vinales, Quartarro e Morbidelli. Un poì più indietro rispetto alle altre Yamaha invece ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp di San Marino : doppietta Yamaha a Misano - Quartararo in vetta [TEMPI] : E’ Fabio Quartararo il pilota più veloce della terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: doppietta Yamaha a Misano I piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina a Misano per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino. Dopo aver scoperto il nuovo casco speciale di Valentino Rossi per il suo appuntamento di casa, i campioni sono scesi in pista per continuare a lavorare sodo ...

MotoGp – Terminate le Fp2 del Gp di San Marino : Yamaha super a Misano - Vinales precede Quartararo [TEMPI] : Doppietta Yamaha nelle Fp2 del Gp di San Marino: Vinales davanti a Quartararo nel pomeriggio di Misano E’ terminata la prima giornata in pista a Misano: i piloti della MotoGp hanno appena disputato la seconda sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ottima sessione per le Yamaha: se nelle Fp1 Fabio Quartararo si è piazzato in vetta alla classifica dei tempi, questa volta è Vinales a segnare il tempo ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Quartararo super a Misano - Pirro miglior italiano [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle prime libere del Gp di San Marino: a Misano comanda il francese del team Petronas E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la conferenza stampa di ieri i piloti sono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere. Al termine delle Fp1 è Fabio Quartararo a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.33. 153. Il ...