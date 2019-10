Strage di piazza Fontana | nessun mistero | cinquant’anni dopo conosciamo i colpevoli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Basta con la retorica dei “misteri d’Italia”. Basta con la notte in cui tutto è nero, tutto è buio, tutto è possibile, dunque niente è certo. Basta con il piagnisteo sulle verità negate, che da una parte impedisce di mettere in fila le cose accertate e dall’altra permette di produrre le teorie più strampalate. È vero:, non abbiamo una sentenza che dica chi ha messo la bomba in. Molte verità restano nascoste, i depistaggi hanno raggiunto il loro sporco obiettivo. Ma se Pier Paolo Pasolini diceva negli anni Settanta: «Io so… ma non ho le prove», noi oggi possiamo dire: «Noi sappiamo. Abbiamo indizi e anche prove che ci dicono chi mise le bombe». E lo raccontiamo, nome per nome, documento per documento, in una lunga inchiesta sulle stragi che hanno insanguinato l’Italia dal 1969 al 1980 su FQMillennium, il mensile diretto da Peter Gomez, nel ...

