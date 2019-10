Sesso col bimbo di 11 anni a cui fa da babysitter | hanno un figlio | condannata a 20 anni

Fumo - droga - alcol e Sesso non protetto : i giovani del Sud hanno comportamenti peggiori di quelli del Nord : Ci sono profonde differenze tra i comportamenti a rischio dei giovani che vivono a Sud e quelli del Nord. Lo ha rilevato una doppia indagine realizzata dall’Universita’ degli Studi di Padova in Puglia e in Veneto che ha coinvolto ragazzi dai 18 ai 20 anni. I ricercatori hanno prima valutato i profili di 1.426 studenti veneti e poi quelli di 891 pugliesi nell’ambito del progetto di prevenzione andrologica DiGit-Pro promosso ...

Ossessionato dal Sesso? Colpa dell’ossitocina : A tutti è capitato di avere a che fare con persone i cui pensieri risultavano fortemente focalizzati sulla sessualità. Secondo la scienza, la responsabile di queste situazioni sarebbe l‘ossitocina, nota anche come ormone delle coccole. Si tratta di una scoperta molto importante effettuata grazie a uno studio i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Epigenetics. Gli esperti che l’hanno portato avanti ...

Clima : asSessore veneto - 'taglio agevolazioni gasolio agricolo scelta suicida' (2) : (AdnKronos) - Tra i paladini del ‘green’ ci sono anche i pescatori, aggiunge Pan, che con le loro imbarcazioni e le loro reti sono i primi ‘operatori ecologici’ del mare, impegnati a raccogliere e smaltire, spesso a proprie spese, rifiuti e plastiche di ogni tipo. “Mi auguro che il Governo ci pensi

Clima : asSessore veneto - 'taglio agevolazioni gasolio agricolo scelta suicida' : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Tassare il carburante di una delle agricolture più ‘verdi’ d’Europa, che meglio ha utilizzato i fondi Ue per colture e tecniche ‘green’ contro i cambiamenti Climatici, è davvero una scelta suicida. Se il governo intenderà mettere in atto questo tipo di intervento, mar

La capitale australiana Canberra ha approvato il posSesso e la coltivazione personale di marijuana nel suo territorio : La capitale australiana Canberra ha legalizzato l’uso e il possesso personale di marijuana nel suo territorio amministrativo, che comprende, oltre alla città, altri 1.500 chilometri quadrati, perlopiù disabitati. Nessuno degli stati australiani aveva mai introdotto una misura di questo genere. La

Macerata - 80enne a processo : chiedeva Sesso in cambio di soldi alla figlia 17enne della sua colf : "Fai sesso con me e ti darò 50 euro", avrebbe proposto un anziano di Tolentino a una ragazzina all'epoca dei fatti ancora minorenne. L'uomo è a processo al tribunale di Macerata. L’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, contesta all’imputato il tentativo di induzione alla prostituzione della ragazza di diciassette anni.Continua a leggere

Sicilia : ex asSessore Bilancio - 'Musumeci ha memoria corta - tecnici in difficoltà' (2) : (AdnKronos) - "Anziché fare sterili polemiche dettate da una memoria corta, si lavori quindi ad una pronta soluzione - aggiunge l'ex assessore al Bilancio Alessandro Baccei - Così come abbiamo fatto noi, che abbiamo sanato un buco strutturale nel Bilancio di 3 miliardi anno, facendo riforme (1 milia

Potenza - mamma fa Sesso con l’amico 14enne della figlia : alcol e droga prima dei rapporti : Una donna di 39 anni è accusata di aver avuto una quindicina di rapporti sessuali completi con l'amico 14enne della figlia. Quegli incontri, che risalgono al 2014 e al 2015, sarebbero avvenuti. La donna, di Potenza, deve rispondere di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e cessione di droga a minorenne.Continua a leggere

Ornella Vanoni - Sesso e droga : «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle anoressiche. Prima di dormire? Mi faccio una canna» : “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque Primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati (e persi) nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di maschi: “Le femministe non ci sono più – ha fatto sapere a “Vanity Fair” – ...

Sesso dopo il parto - come superare le difficoltà : Nonostante l’arrivo di un bambino in famiglia sia sinonimo di profonda gioia, l’evento della sua nascita sconvolge la vita di coppia. Per forza di cose, a venire toccata è anche la vita sessuale. A tal proposito, è bene ricordare che la sessualità della coppia cambia già dalla gravidanza e non sempre in maniera positiva. Capita infatti spesso che i futuri genitori decidano di non avere rapporti per via della paura infondata di fare ...

Scuola : asSessore veneto inaugura nuovo anno scolastico a Sedico : Belluno, 11 set. (AdnKronos) - L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione del veneto, Elena Donazzan ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 insieme agli allievi e ai docenti della Scuola edile di Sedico (Belluno). "Ho scelto di essere presente stamane in un centro di formazi