Galaxy S10 e Note10 | rimuovi la protezione dello schermo altrimenti sbloccarli è uno

Sconto subito Mediaworld fino a 500 euro : quanto si risparmia su Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e iPhone XR : La nuova iniziativa Sconto subito Mediaworld parte oggi 18 ottobre e proseguirà per tutto il weekend fino alla mezzanotte di domenica 20 ottobre. La promozione prevede 4 fasce di Sconto applicate immediatamente in carrello per altrettante quote di spesa dei clienti della catena di elettronica online come nei negozi fisici. Prima di scendere nel dettaglio dei migliori sconti garantiti su Huawei P30 Lite ma pure Samsung Galaxy S10 e iPhone ...

Samsung risolverà un problema che permette di sbloccare i Galaxy S10 con qualsiasi impronta digitale : Giovedì Samsung ha annunciato che diffonderà un aggiornamento software per risolvere i problemi di riconoscimento delle impronte digitali degli smartphone Galaxy S10. Un’utente britannica aveva detto al tabloid Sun che il suo Galaxy S10, dopo l’applicazione di una protezione per lo schermo,

Samsung Galaxy S10 si sblocca con qualsiasi impronta : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il lettore ultrasonico delle impronte digitali di Samsung Galaxy S10 può sbloccare il dispositivo anche con impronte non registrate. Il caso è stato riportato per primo dal The Sun con una acquirente che ha scoperto che il marito poteva accedere allo smartphone poggiando il proprio polpastrello sullo schermo del top di gamma coreano. Come è stato possibile tutto questo? La falla non è responsabilità diretta di Samsung ...

Novembre di fuoco per Samsung Galaxy S10 e Note 10 : attesa la patch contro una grave falla : Trapela oggi 17 ottobre una notizia che sicuramente attirerà l'attenzione e l'interesse da parte di diversi utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10 o di un Note 10. Tutto ruota ad un problema di sicurezza focalizzato sul sensore delle impronte digitali, con una patch che sulla carta dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato durante il mese di Novembre. Il motivo? Quella di ottobre ha visto la luce in fretta e furia, probabilmente per ...

Il problema di sicurezza del sensore di impronte ultrasonico di Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 sarà risolto con un aggiornamento software: ecco cosa dice il produttore.

Il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare sul mercato in tre colorazioni

Abbiamo installato Android 10 con One UI 2.0 nel nostro Samsung Galaxy S10+: ecco le novità che dovete conoscere!

Il programma beta di Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, Note 10 e Note 10+ sarà allargato a diversi altri paesi nel giro di qualche giorno: ecco dove arriverà.

Arriva già oggi 15 ottobre il primo problema per il Samsung Galaxy S10 con Android 10 in beta : La versioni beta di un aggiornamento importante, si sa, non sono definitive proprio per la loro natura instabile ed il Samsung Galaxy S10 con Android 10 pare non essere un'eccezione sotto questo punto di vista. In particolare, a distanza di 24 ore dal nostro primo report riguardante le principali caratteristiche del pacchetto software (qui trovate tutti gli approfondimenti del caso), lo stesso che ha visto la luce anche negli Stati Uniti e in ...

Se siete impazienti di provare Android 10 con la nuova interfaccia One UI 2.0 sul vostro Samsung Galaxy S10, vi spieghiamo come fare e dove ottenere i file necessari.

Avete riscontrato un problema legato ad "Android.process.media" sul vostro Samsung Galaxy S10 aggiornato alla prima beta di Android 10 e One UI 2.0? Niente paura, Ecco come risolvere facilmente.

Ecco Tutte (o quasi) le novità portate da Android 10 con la One UI 2.0 su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e nella prima beta, con tanto di screenshot.

Quali sono le novità sui Samsung Galaxy S10 con Android 10 e One UI 2.0 a bordo? : Oggi 14 ottobre è il grande giorno della partenza ufficiale della beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10, insieme naturalmente con la pure rinnovata interfaccia One UI 2.0. L'annuncio social è stato commentato già sulle pagine di OM. Ora è invece utile capire Quali sono i cambiamenti in arrivo sulla generazione di top di gamma in questa fase sperimentale e poi anche nel rilascio finale. Esaminiamoli tutti da vicino. Gesture I Samsung ...

Le protezioni del display in vetro temperato possono causare importanti problemi di sicurezza sui Samsung Galaxy S10