Tommaso Paradiso | anche Elisa e Jovanotti e molti altri nel videoclip di “Non avere

«Non avere paura» : la prima volta di Tommaso Paradiso (senza i Thegiornalisti) : Tommaso Paradiso sulla cover di Vanity FairTommaso Paradiso sulla cover di Vanity FairTommaso Paradiso sulla cover di Vanity FairTommaso Paradiso sulla cover di Vanity FairTommaso Paradiso sulla cover di Vanity FairTommaso Paradiso guarda avanti. Dopo la decisione di abbandonare i Thegiornalisti e di intraprendere la carriera da solista i dubbi che si affacciano all’orizzonte sono tanti, ma la paura di fallire non lo sfiora neanche da ...

Le Iene - per Tommaso Paradiso e TheGiornalisti è ancora scontro : 'Ci ha lasciati in chat' : Durante la nuova puntata de Le Iene, il giornalista Nicolò De Devitiis ha raggiunto i TheGiornalisti e Tommaso Paradiso per un confronto a distanza.Solamente poche settimane fa, il cantante romano aveva pubblicato un messaggio su Instagram in cui annunciava di continuare da solista: "Per quanto mi riguarda per me, i TheGiornalisti non esistono più". Parole che hanno spiazzato davvero tutti, non solo i fan ma anche Marco Rissa e Marco ...

Marco Rissa a Le Iene : "L’addio di Tommaso Paradiso? Immagino per soldi" - : Luana Rosato Le Iene hanno raggiunto Marco Rissa e Tommaso Paradiso per chiedere loro ulteriori delucidazioni sullo scioglimento de TheGiornalisti Lo scioglimento de TheGiornalisti continua a far discutere e Le Iene hanno raggiunto Marco Rissa e Tommaso Paradiso per mettere a confronto la loro versione dei fatti. Solo alcuni giorni fa, l’ex frontman della band spiegava che “il feeling sul palco lo avevamo, ma è stato un anno ...

Tommaso Paradiso e Thegiornalisti si confrontano a distanza grazie a Le Iene - : Francesca Galici Le Iene hanno provato a portare al chiarimento i Thegiornalisti con Tommaso Paradiso ma la missione non è riuscita. Per Marco Musella dietro la scissione ci sono solo interessi economici Sono già passate diverse settimane dalla comunicazione via social di Tommaso Paradiso di lasciare i Thegiornalisti, eppure questa rottura fa ancora molto discutere. Sono tantissimi i fan del gruppo romano che si chiedono perché la ...

Thegiornalisti - Tommaso Paradiso : “Ho usato i social per chiarezza”. Musella : “Ci ha avvisato con un messaggio su Whatsapp” : I Thegiornalisti non sono più una band ma si continua a parlare di loro. Dopo la rottura annunciata nei giorni scorsi, Le Iene hanno intervistato due dei tre componenti del gruppo musicale, l’ormai ex frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco ‘Rissa’ Musella, che sulla vicenda hanno opinioni divergenti. Paradiso ha rivendicato la sua decisione di affidarsi ai social per comunicare la fine del rapporto di collaborazione: ...

Le Iene - Tommaso Paradiso parla della sua decisione di lasciare i Thegiornalisti (VIDEO) : Le Iene Show, Tommaso Paradiso parla dopo aver deciso di lasciare i Thegiornalisti – Puntata 8 ottobre (VIDEO) Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show, in onda ogni martedì e giovedì alle 21:20 circa su Italia 1. La puntata di ieri era condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, insieme alla Gialappa’s Band. Tra i servizi della puntata, Nicolò De Devitiis ha parlato con Tommaso Paradiso, ex frontman dei ...

Tommaso Paradiso a Le Iene : “Non ho litigato con TheGiornalisti”. La replica del chitarrista : “C’entrano i soldi” : Tommaso Paradiso a Le Iene: le dichiarazioni su Marco Rissa e TheGiornalisti Continua a far discutere l’addio di Tommaso Paradiso ai TheGiornalisti. Nicolò De Devitiis de Le Iene ha raggiunto il cantante e il chitarrista della band, Marco Rissa, per saperne di più. Nonostante i numerosi sfoghi su Instagram, infatti, i fan del gruppo hanno […] L'articolo Tommaso Paradiso a Le Iene: “Non ho litigato con TheGiornalisti”. La ...

Le Iene - servizi 8 ottobre 2019 : Tommaso Paradiso - Pantani e spazzatura : Le Iene i servizi di martedì 8 ottobre 2019: intervista a Tommaso Paradiso ex TheGiornalisti e caso Marco Pantani Le Iene tornano in tv, su Italia Uno, martedì 8 ottobre 2019. Come sempre nella puntata del martedì ci saranno al timone Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che la scorsa settimana – insieme ad altri ex […] L'articolo Le Iene, servizi 8 ottobre 2019: Tommaso Paradiso, Pantani e spazzatura provIene da Gossip e Tv.

Tommaso Paradiso si confessa : “Ecco perché ho lasciato i Thegiornalisti” : "Volevo chiarire il fatto che per me quella band non esiste più e l`ho detto sui social perché è un veicolo di informazione rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da nessun altro". Tommaso Paradiso si difende così, intervenendo a Deejay Chiama Italia, trasmissione di radio Deejay condotta da Linus e Nicola Savino. Paradiso ha anche chiarito il motivo del silenzio che ha seguito l`annuncio. "Non ho più replicato perché avrei alimentato ...

Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni - lo aggiungiamo all’elenco delle cose di cui non ce ne frega niente : Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni: aggiungiamolo all'elenco delle cose di cui non ce ne frega un cavolo. Carina l'idea di condividere brani di artisti emergenti tra le storie di Instagram, ma basta che avvenga con moderazione; un po' meno carina quella di screenshottare le chat con illustri colleghi del mondo della musica che perlopiù gli rispondono con qualche risata di rito. Dalla condivisione delle chat whatsapp ...

Tommaso Paradiso torna a parlare dei TheGiornalisti e del suo primo film : Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “Non smetterò di cantare le canzoni dei TheGiornalisti” Dopo il concerto al Circo Massimo, che ha ottenuto un gran successo, c’è stato caos puro. I TheGiornalisti si sono sciolti e, forse, nel peggiore dei modi. Sui social sono volati paroloni, account bloccati, password cambiate, fans increduli e stupiti. Insomma, di […] L'articolo Tommaso Paradiso torna a parlare dei TheGiornalisti e del ...

Tommaso Paradiso torna sull'uscita dal gruppo : "Non potevamo più andare avanti" - : Francesca Galici L'uscita di Tommaso Paradiso dai Thegiornalisti non è ancora stata metabolizzata dai fan del gruppo e tramite un'intervista a Deejay chiama Italia, il cantante ha svelato qualche retroscena di questa decisione Dopo aver lasciato i Thegiornalisti via social, dando l'annuncio tramite Instagram, Tommaso Paradiso è tornato a parlare del momento complicato che sta vivendo con i suoi ex colleghi. Il cantante non era più ...

Tommaso Paradiso : 'Thegiornalisti? Rottura inevitabile'/ 'Non eravamo più una band' : Tommaso Paradiso a ruota libera sulla scissione dei Thegiornalisti: 'Rottura fisiologica, non potevamo più andare avanti'.

Tommaso Paradiso : "La rottura? Inevitabile. Un anno fa il batterista mi disse 'Questa non è più una band'" : “È stato un anno difficile, la rottura è stata fisiologica, inevitabile, non potevamo più andare avanti”. Ospite del programma radiofonico Deejay Chiama Italia, Tommaso Paradiso racconta la fine dei Thegiornalisti. L’ex frontman spiega a Linus e Nicola Savino come da tempo ci fossero problemi interni alla band, che risultava “sbilanciata”: “Più di un anno fa lo ...