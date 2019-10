Siria | chi sta combattendo davvero in Kurdistan e contro chi

Guerra in Siria - Mnuchin "Turchia si ritiri"/ Trump a Erdogan "Non fare lo scemo' : Guerra in Siria, il monito di Mnuchin: "Turchia cessi ogni ostilità". La lettera di Trump a Erdogan: "Non fare lo scemo e ragiona"

Siria - Usa : «Sanzioni alla Turchia se non ferma l’attacco» : Il segretario al Tesoro Mnuchin avverte Erdogan che, intanto, il 22 ottobre andrà in Russia per incontrare Putin. Spunta una lettera di Trump al leader turco. La Camera americana condanna il ritiro delle truppe Usa, ma The Donald alza la voce: «Odio l’Isis più di voi»

Siria : Conte - ‘battersi perché iniziativa Turchia cessi al più presto’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Sul conflitto in Siria occorre “fare di più significa battersi con tutti gli strumenti a disposizione, all’interno della comunità europea e internazionale, affinché questa iniziativa militare cessi al più presto, perché cessino le sofferenze del popolo Siriano e perché non si dia seguito a un’iniziativa che può risultare oggettivamente destabilizzante”. Lo dice il premier Giuseppe ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. E i curdi dichiarano “interrotte” le operazioni anti-Isis : “Non sono più la priorità” : Le forze curde annunciano il “congelamento” delle loro operazioni di contrasto allo Stato Islamico. Le Syrian Democratic Forces (Sdf) che fino a oggi sono state l’espressione sul terreno della coalizione occidentale a guida statunitense, occupandosi anche della gestione degli oltre 12mila combattenti di Isis catturati e incarcerati, hanno annunciato che metteranno in stand-by la lotta ai terroristi per difendere il Rojava ...

Siria - Di Maio ha firmato lo stop all’esportazione di armi alla Turchia : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha firmato l'atto interno alla Farnesina con cui blocca la vendita di armi alla Turchia. Con questo stesso atto, inoltre, il ministro degli Esteri avvia un'istruttoria sui contratti in essere. Lo stop all'esportazione di armi alla Turchia era stato annunciato negli scorsi giorni dallo stesso Di Maio.Continua a leggere

La crisi Turchia-Siria è innanzitutto un regalo a Putin : (foto: Thierry Chesnot/Getty Images) È passata appena una settimana dall’avvio dell’offensiva turca in Siria dopo il parziale ritiro delle forze statunitensi, ma è già emerso un vincitore, per il momento neppure impegnato nel conflitto: Vladimir Putin. Nella giornata di lunedì il presidente russo ha parlato con la sua controparte ad Ankara, Recep Tayyip Erdogan, e lo ha invitato al Cremlino nei prossimi giorni, per discutere dell’integrità ...

Siria - la Russia prende il posto degli USA per arginare la Turchia : Si tratta di fatto di un passaggio di consegne vero e proprio, quello che è avvenuto tra Stati Uniti e Russia, facendo così aumentare l'influenza di Putin nella rovente regione del Medio Oriente. Una transizione che avviene con l’aiuto più o meno apertamente dichiarato dagli stessi Stati Uniti che, pur di lasciare la regione in breve tempo, hanno aiutato le forze russe ad orientarsi rapidamente in aree non sicure, come rivela un funzionario del ...

Rinviato il forum economico Italia-Turchia : la decisione dopo l'offensiva di Erdogan in Siria : Il forum economico Italia-Turchia, che era previsto tra una settimana a Istanbul con la partecipazione dei presidenti delle organizzazioni confindustriali dei due Paesi, è stato Rinviato a seguito delle tensioni per l’operazione militare di Ankara in Siria. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate.Oggi, intanto, arriverà ad Ankara vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Donald Trump per discutere ...

Siria - Conte in Senato : “Su Turchia serve decisione risoluta e ferma dell’Ue. Inaccettabili le parole di Ankara sui rifugiati” : “La decisione turca ripropone l’esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte” dell’Ue. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendo in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ha ribadito la posizione dell’Italia sul conflitto in Siria. Accanto al premier, tra i banchi del governo, sedevano i ministri per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5s) e quello per gli Affari ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. Telefonata con Putin : “Il presidente turco presto a Mosca” : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”, è la risposta del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Donald Trump, che nelle scorse ore si era detto “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca” e ha chiesto ad Ankara di interrompere le operazioni militari in Siria. Erdogan ha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni americane – firmate dallo stesso Trump – contro la sua offensiva. Le sue ...

Siria - Erdogan "Turchia non dichiarerà cessate il fuoco"/ Usa cercano di mediare : Siria, Erdogan: "La Turchia non dichiarerà mai il cessate il fuoco". Gli Stati Uniti provano a mediare, volando ad Ankara: le ultime

Lo strano caso di un paper ritirato sull’attacco chimico in Siria : (foto: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images) Le notizie che arrivano dalla Siria, stanno generando indignazione e reazioni politiche. Ma mentre i curdi hanno chiesto protezione a Damasco per difendersi dall’attacco turco, un caso editoriale che ha che fare proprio con la Siria e con gli attacchi chimici della primavera 2017 sta facendo discutere parte del mondo scientifico. Si tratta di un articolo a firma di alcuni esperti che ha messo in ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : guerra Turchia-Siria - sanzioni Usa - 16 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019: tensione tra Turchia e Siria, c'è il diktat di Erdogan. Governo, è caos manovra.

Siria - uccisi 600 combattenti curdi. La Turchia : «Avanti in ogni caso» : Sarebbe di almeno due morti e 11 feriti il bilancio di un nuovo attacco con colpi di mortaio lanciati dalla Siria contro il territorio turco. A riferire il bilancio è il sito del giornale...