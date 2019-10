Nina Palmieri | Finché ci saranno le Iene e anche dopo | Nadia Toffa ci sarà

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri,ha preso il timone de Lenell’appuntamento infrasettimanale ereditando il posto di. La conduttrice e inviata di Italia 1, scomparsa per un tumore lo scorso agosto, ha lasciato un vuoto incolmabile nei colleghi e nel programma che ha deciso di ricordarla a conclusione di ogni puntata. Intervistata da Il Centro,parla del suo nuovo ruolo da conduttrice, che alterna a quello di inviata, e non dimentica l’amica e collega che non c’è più, ma che con la sua forza e determinazione le ha insegnato molto. “... Se mi avessero detto che un giorno sarei stata a condurre Leavrei detto “ma figurati”. Ora tornare indietro,no! Sono davanti a un bel piatto me lo magno”, ha spiegatoche ancora fatica a credere chesia morta., la sua morte... È una cosa che ancora mi fa ...

