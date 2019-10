Naufragio a Lampedusa | recuperati 7 corpi

Naufragio Lampedusa - recuperati sette corpi in fondo al mare : c'è anche un bambino : I sommozzatori della Guardia costiera hanno recuperato alcune delle vittime del Naufragio del 6 ottobre a 60 metri di profondità

Migranti : Naufragio Lampedusa - recuperati i primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Sono stati recuperati oggi dai sommozzatori della Guardia costiera, come apprende l'Adnkronos, i primi sette dei 12 cadaveri individuati due giorni fa a 60metri di profondità insieme con il relitto del naufragio del 7 ottobre. Tra le salme recuperate c'è anche il corpi

Naufragio Lampedusa - ecco le foto della vergogna in fondo al Mediterraneo : Oggi la preparazione del campo e delle attrezzature, domani ( condizioni meteo permettendo) i sommozzatori della Guardia costiera cercheranno di portare a galla i corpi dei 12 migranti, a cominciare dal piccolo di pochi mesi con la sua mamma.

Migranti : Naufragio Lampedusa - sommozzatori si immergono per recuperare vittime : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - I sommozzatori della Guardia costiera si immergeranno oggi per la prima volta a circa 60 metri di profondità, a sei miglia a Sud di Lampedusa, per iniziare il recupero delle vittime del naufragio dello scorso 7 ottobre. I sommozzatori sono da questa mattina nella camer