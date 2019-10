Napoli | De Laurentiis allo scoperto | “Insigne è scomodo | su Mertens e Koulibaly…”

Napoli - clamoroso De Laurentiis : “Ritorno Higuain? Perchè no?” : Nuovo colpo di scena De Laurentiis dopo le dichiarazioni su Insigne e sulle tematiche mercato riguardante il futuro di Mertens e Callejon. Dopo lo sfogo di ieri, il presidente ha colto l’occasione anche per riaprire le porte del Napoli al clamoroso ritorno di Higuain. Dopo le parole chiare su Insigne: ““Insigne? Deve capire da grande […] L'articolo Napoli, clamoroso De Laurentiis: “Ritorno Higuain? Perchè no?” ...

Il Giornale : De Laurentiis - l’uomo senza diplomazia. Ha risanato il Napoli eppure i tifosi non lo amano : Su Libero Franco Ordine scrive di Aurelio De Laurentis. Dice che il presidente del Napoli “è uno di quei personaggi che, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli”. Ha raccolto il Napoli dalle ceneri del fallimento, lo ha reso un rivale della Juve. In più, i conti del club sono in ordine. “Ha una spina in gola: non riscuote la stima e la riconoscenza della sua tifoseria che lo accusa di non aver ancora vinto un trofeo e di ...

Bucchioni : ”Parole di De Laurentiis? Sta tenendo ad alto livello il Napoli” : Bucchoni su De Laurentiis: può essere scomodo, ma ha capito che il momento è delicato dopo la vittoria sul Liverpool, ha fatto bene a intervenire pesantemente per dare una scossa all’ambiente Enzo Bucchioni, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Il giornalista -tra l’altro- ha risposto anche sulle recenti parole di De Laurentiis, presidente del Napoli. Queste le ...

Higuain Juventus - clamoroso De Laurentiis : ritorno al Napoli? : Higuain Juventus- Come rivelato da De Laurentiis, e come riportato da “Sportmediaset“, il presidente del Napoli non ha escluso tassativamente un potenziale ritorno in maglia azzurra del Pipita Higuain. Chiaramente una suggestione lontana anni luce dalla realtà, soprattutto dopo il totale nuovo inserimento del Pipita nel contesto tattico bianconero. Tuttavia, il primo tifoso del Napoli ha così ammesso: “Non tocca a me parlare o ...

Napoli - De Laurentiis : 'Insigne decida cosa vuole fare da grande' : Nella giornata di ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti, prima della firma con il Comune per la convenzione dello stadio San Paolo di Fuorigrotta. Tra i temi trattati la situazione del capitano azzurro Lorenzo Insigne. Queste le parole del patron azzurro al riguardo: "Al summit di Insigne e Raiola con Ancelotti io non ero presente. Io lo proteggo sempre e lo capisco. Anzi mi sta molto ...

Il Giornale : il bastone e la carota usati da De Laurentiis indicano che nel Napoli qualcosa scricchiola : La firma sulla convenzione del San Paolo era solo un pretesto, scrive Angelo Rossi su Il Giornale. De Laurentiis sapeva che sarebbe stato accerchiato dai cronisti e anche che dopo tutto questo silenzio doveva tornare a farsi sentire. Perché nel Napoli c’è qualcosa che scricchiola. Insigne fa i capricci, Ancelotti non ha ancora trovato, dopo un anno, la quadra necessaria a competere ad alti livelli. E poi ci sono “i mugugni di chi, ...

Napoli - De Laurentiis spalanca di nuovo le porte a Higuain : “se Ancelotti dovesse chiedermelo…” : Il presidente del Napoli non ha chiuso ad un eventuale ritorno di Higuain, ammettendo che potrebbe riprenderlo nel caso lo chiedesse Ancelotti Sono settimane intense in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda la situazione rinnovi. Le trattative con Mertens e Callejon vanno avanti ormai da qualche tempo, gli ostacoli non mancano ma le parti lavorano per provare a raggiungere un accordo. Marco Alpozzi/LaPresse Il presidente De ...

Napoli - De Laurentiis : “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” : Napoli, De Laurentiis: “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta Dello Sport. In particolare fa scalpore la sua idea di riprendere Gonzalo Higuain, leggete. Queste le sue dichiarazioni. “Fabian? Il giocatore piace, tantissimo. D’altra parte, non avrei speso 30 milioni di euro per ...

Savelli : De Laurentiis spacca il Napoli. O le sue parole sono una manovra politica? : Su Libero, Claudio Savelli si chiede il perché delle parole pronunciate ieri da De Laurentiis. Non ha risparmiato nessuno, scrive, a parte Ancelotti. Se le sue bordate avessero colpito anche il mister, il presidente “avrebbe potuto inaugurare l’autarchia”. Ma perché sparare così a zero su tutti? Su Mertens e Callejon, su Insigne, persino su Koulibaly? “Se non è una manovra politica, il cui scopo può essere quello di ...

Notizie del giorno – Colpo di scena sul mercato del Milan - De Laurentiis spaventa i tifosi del Napoli : Colpo DI scena SUL mercato Milan – Come ormai noto, Mario Mandzukic non rientra nei piani di Sarri. Si cerca una sistemazione per l’attaccante croato, su cui sembrava cosa fatta con il Manchester United. Clamoroso cambio di rotta nelle ultime ore, con l’inserimento a sorpresa del Milan. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento, adesso le società stanno lavorando ad un accordo. Il club rossonero lo vorrebbe gratis ...

RIVELAZIONI DI DE LAURENTIIS SUL MUSEO DEL Napoli : RIVELAZIONI DI DE LAURENTIIS SUL MUSEO DEL NAPOLI Il MUSEO del NAPOLI lo facciamo. Di Lorenzo e Fabian Ruiz sono due grandi intuizioni. Fabian Ruiz è sempre stato un top player. Se io mi convinco a pagare uno sconosciuto 30 milioni, qualcosa ne capisco. Leggi anche: Valentino Rossi MotoGP, GP Giappone 2019: “Fine settimana difficile, devo migliorare l’assetto” Antonio Insigne: “Lorenzo vuole vincere lo scudetto, non gioca per sé ma per la ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Insigne è scomodo - su Mertens e Koulibaly…” : Aurelio De Laurentiis tuona a muso duro e non le manda a dire. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulle situazione di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo tifoso partenopeo ha così affermato: “Insigne? Deve capire da grande cosa vuole fare, perché lui ha sempre […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo scoperto: “Insigne è scomodo, su Mertens e ...