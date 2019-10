L' oroscopo di venerdì 18 ottobre | Mercurio in trigono a Cancro | Acquario sentimentale

L'oroscopo di domani 18 ottobre - prima sestina : amore : ottimo venerdì per il Leone : L'oroscopo di domani 18 ottobre 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì. Dunque, in primo piano spiccano le previsioni sul quinto giorno della settimana, come da copione imperniate sull'amore e nel lavoro. Nell'articolo di oggi andremo a trattare, come si evince dal titolo principale, i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Acquario e Pesci: ansiosi di ...

Zodiaco di Paolo Fox : previsioni dell’oroscopo - venerdì 11 ottobre : previsioni Paolo Fox di domani: oroscopo dell’11 ottobre L’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’oroscopo di domani (11 ottobre) partendo come sempre dai primi quattro segni dello Zodiaco. ARIETE: situazione astrologica che premia le coppie che hanno avuto dei problemi nei giorni scorsi. Non ci sono ostacoli sul lavoro. TORO: giornata da trascorrere interessandosi agli altri e soprattutto allo stato emotivo del ...

L'oroscopo di venerdì 11 ottobre : Giove nel segno del Cancro - Sagittario rilassato : Durante la giornata di venerdì 11 ottobre, i nativi Vergine avranno modo di fare delle riflessioni in ambito lavorativo, mentre Mercurio in quadratura al segno del Leone farà in modo che sia molto prudente per evitare delle discussioni con il proprio datore di lavoro. Scorpione avrà modo di dimostrare la propria fedeltà al partner, mentre Acquario sarà combattivo in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo ...

L'oroscopo dell'11 ottobre da Ariete a Vergine : ottimo venerdì in amore per il Toro : L'oroscopo di venerdì 11 ottobre 2019 riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sui primi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro? Bene, togliamo subito ogni dubbio in ...

oroscopo oggi - 8 ottobre - di Branko : previsioni fino a venerdì : Branko, Oroscopo di oggi: le previsioni del giorno (martedì 8 ottobre 2019) e del resto della settimana Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, sveliamo di seguito alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 8 ottobre 2019, e dei prossimi giorni (indicativamente fino a venerdì 11), per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco. Mercurio in questi giorni aiuta i nati Ariete a sbrogliare ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi venerdì 4 ottobre : i voti del weekend : oroscopo di oggi a I Fatti Vostri, 4 ottobre: previsioni Paolo Fox del weekend A I Fatti Vostri (in versione ridotta) è andato in onda comunque l’oroscopo di Paolo Fox del giorno (4 ottobre) oltre alle previsioni del fine settimana con tanto di voti assegnati a ognuno dei dodici segni zodiacali. Prima di scoprirlo andiamo a vedere con le anticipazioni astrologiche cosa aspettarsi dalla giornata di oggi ad esempio per l’Ariete: ...

L'oroscopo di venerdì 4 ottobre : Venere in Pesci - nuovi incontri per i Gemelli : Durante la giornata di venerdì 4 ottobre, i nativi Gemelli cercheranno di assecondare le esigenze del partner, mentre per la Vergine è il periodo giusto per lanciare nuove idee. Per la Bilancia sarà una giornata di routine, ma con un po’ di tranquillità in più, mentre lo Scorpione potrebbe essere preda dell'ansia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di venerdì 4 ottobre 2019 per tutti i segni ...

L'oroscopo di domani venerdì 4 ottobre - da Ariete a Vergine : classifica - Cancro '5 stelle' : L'oroscopo di domani venerdì 4 ottobre 2019 mette sotto la lente l'Astrologia del giorno rendendo disponibili le nuove previsioni relative all'ultima giornata lavorativa della corrente settimana. Sotto diretta analisi i primi sei segni dello zodiaco, messi 'sotto torchio' in relazione ai comparti relativi all'amore nonché al lavoro: ovveero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Volendo quindi cominciare a sottolineare quello al 'top' ...

Paolo Fox di venerdì 27 settembre 2019 : l’oroscopo di domani : Previsioni di domani di Paolo Fox: l’oroscopo del 27 settembre Come sarà l’oroscopo di venerdì 27 settembre secondo Paolo Fox? Scopriamolo con le previsioni di domani dei primi quattro segni zodiacali. ARIETE: non devono rimandare a domani le discussioni che possono affrontare oggi. Non devono mollare sul lavoro. TORO: giornata importante per capire se amano davvero il partner oppure no. Nuove proposte professionali in vista. ...

L'oroscopo del giorno - venerdì 27 settembre : Cancro fortunato - emozioni per Bilancia : Durante la giornata di venerdì 27 settembre i nativi Sagittario proveranno forti emozioni all'interno della loro relazione di coppia, al contrario per Gemelli potrebbe esserci un po’ di nervosismo. Giornata molto fortunata per i nativi Cancro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per Leone si presenteranno tante occasioni per stringere una collaborazione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della ...

L'oroscopo di domani venerdì 27 settembre - primi sei segni : al 'top' l'Ariete : L'oroscopo di domani venerdì 27 settembre 2019 è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli, invece, costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Vergine, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Curiosi di sapere come è stata valutata la giornata prima della partenza del nuovo weekend? Diciamo subito che a tenere alta la ...

oroscopo di Paolo Fox - le previsioni della settimana fino a venerdì 27 : Gemelli - qualcosa si muove. Bene il Leone : La settimana è appena iniziata e il consueto appuntamento televisivo de "I Fatti Vostri" con l'astrologo Paolo Fox ha decretato i segni zodiacali più fortunati e quelli...

Paolo Fox oroscopo di domani : le stelle di venerdì 20 settembre : Paolo Fox, oroscopo del 20 settembre: previsioni domani dei segni di Terra Si inizia con i segni di Terra secondo Paolo Fox e il suo oroscopo di domani, 20 settembre (previsioni tratte dal suo Stellare su DiPiù). TORO: situazione favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri. Alcuni progetti sono piuttosto stancanti. VERGINE: situazione di lieve disagio. Alcuni potrebbero avere degli scontri da superare sul lavoro. CAPRICORNO: potrebbero ...

L'oroscopo di venerdì 20 settembre : amore in prima linea per Gemelli - Bilancia in rialzo : Durante la giornata di venerdì 20 settembre, Venere sarà di grande aiuto per i nativi Toro in ambito sentimentale, mentre Gemelli troverà il giusto ritmo, lavorando con serenità. La vita di coppia dei nativi Vergine è in miglioramento, mentre Bilancia dovrà dare il massimo per riuscire a raggiungere il successo sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di venerdì 20 settembre 2019 per tutti i ...