Incidente in scooter per Filippo Nardi | il conte in ospedale con varie escoriazioni

Incidente a Milazzo - con lo scooter contro una betoniera : Claudio - 17 anni - muore sul colpo : Incidente mortale oggi a Milazzo: Claudio Lo Verde, studente di 17 anni, è finito contro una betoniera mentre era a bordo del suo scooter. Dopo l'impatto è stato travolto dal camion ed è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo: la strada è stata chiusa al traffico per i rilievi con conseguenti disagi alla circolazione.Continua a leggere

Tragico Incidente in scooter : muore un 16enne : L'incidente nella notte tra sabato e domenica, Salerno in lacrime per la morte del giovane Vittorio Senatore. Strade di sangue a Salerno, incidente in moto: muore a 16 anni. La tragedia nel fine settimana, a perdere la vita un ragazzo di Cetara.\\ Il dramma s’è consumato, come riporta La Città di Salerno, nella serata di sabato scorso su via Benedetto Croce, la strada che collega la città capoluogo alla vicina Vietri sul Mare e a Cava de' ...

Puglia Incidente nella sera - 39enne su uno scooter si schianta contro guardrail - Federico Conte è morto sul colpo : Erano da poco le 20 quando un nuovo incidente stradale si è verificato in Puglia, più precisamente a Lecce, in via San Nicola. Un uomo di 39 anni, Federico Conte, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato tremendo. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo. L’incidente che ha provocato ...

Campania : 17enne perde la vita in un tragico Incidente in scooter : Tremendo schianto nella notte lungo la Statale Sorrentina: a perdere la vita è stato un giovane di soli diciassette anni, residente ad Angri (in provincia di Salerno) insieme alla sua famiglia. Il violento impatto Si chiamava Alfonso Manzi e aveva da poco compiuto 17 anni: dinanzi a sé, un'adolescenza da vivere all'insegna della spensieratezza e un futuro ancora tutto da scrivere. La sua esistenza è stata però tragicamente stroncata nella serata ...