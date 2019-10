In Polonia la destra resta al potere ma ora l’opposizione è più compatta 

Fonte : internazionale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il partito al governo ha vinto le elezioni del 13 ottobre. Tuttavia il suorisulta indebolito dopo la perdita del controllo sul senato. E la presenza di nuove forze d’opposizione potrebbe porre nuovi ostacoli alle sue politiche. Leggi

tg2rai : Le elezioni in #Polonia. Il partito nazional conservatore del presidente #Kaczinski ottiene la maggioranza assoluta… - Agenzia_Ansa : Polonia al voto, la destra vince con il 44% #ANSA - marcocappato : Nazionalismo, omofobia, arbitrio del potere possono affermarsi democraticamente, come in #Polonia. E' necessario c… -