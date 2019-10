Dl Fisco,bozza:Imu a piattaforme marine

A partire dal 2020, anche leper l'estrazione di idrocarburi pagheranno l'Imu, l'imposta municipale sugli immobili.Lo prevede un articolo del Decreto legge fiscale, nell' ultima,collegato alla Manovra. L'imposta vale un incasso di 6 milioni ed è calcolata ad un'aliquota del 10,6 per mille.Allo Stato vanno 4,3 milioni, il resto ai Comuni, scelti con decreto. Lo stanziamento in Manovra per il Pubblico impiego, di 3,2 miliardi, permetterebbe incrementi in busta paga di 90 euro lordi al mese.(Di giovedì 17 ottobre 2019)