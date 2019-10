Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 16 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura dei terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza l’operazione fonte di pace finirà sono le parole del Presidente turco erdogan parlando al gruppo parlamentare del suo akp Ada Aggiungendo che ci sono alcuni leader che cercano di mediare tra la Turchia le forze curde nel nord della Siria per dogana sottolinea che nella sua storia la Turchia non ha mai compiuto massacri di civili e non lo farà neppure ora il presidente turco Sto andando ad una domanda della TV britannica Sky News poi sapere che non incontrerà la delegazione americana in Turchia di cui fa parte il vicepresidente Pensa che comunque incontrerà la controparte Quando verrà vedrà lui prima dice torniamo in Italia la politica via libera Salvo intese la legge di bilancio da circa 30 miliardi al decreto fiscale ...

