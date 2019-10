Sindaco diffida il Viminale | Niente profughi | da me funziona così

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Serenella Bettin Si chiama Tiberio Businaro, ha 51 anni, è al terzo mandato in un comune di poco più di 1600 abitanti e hato il Ministro dell'Interno, invitandolo a pagare il conto. Ci prova Tiberio Businaro,del comune di Carceri in provincia di Padova, a diffondere un modello. Lui, 51 anni, al terzo mandato – nei comuni sotto i tremila abitanti si può e Carceri ne ha 1600 - hato ilinvitandolo a pagare il conto per eventuali danni commessi dai. E vorrebbe che anche gli altri sindaci lo facessero. L’oggetto? Laa non assegnare al comune cittadini extraocomunitari, qualie – o immigrati. “Si– si legge nell’atto trasmesso il 10 ottobre scorso, al prefetto di Padova Renato Franceschelli per il successivo inoltro al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - “a non assegnare al Comune di Carceri persone di ...

