Roma | tenta di soffocare la moglie con un cuscino | i vicini salvano la donna

Le Iene - Filippo Roma parla dopo l’aggressione : “Tentativo di linciaggio : mi hanno urlato ‘figlio di pu***na - venduto. Avevano l’odio negli occhi” : “Appena mi hanno visto sono impazziti, è stato un vero e proprio tentativo di linciaggio”, Filippo Roma parla per la prima volta all’Adnkronos. L’inviato delle Iene nei giorni scorsi è stato aggredito a Napoli durante la manifestazione Italia a 5 Stelle, il giornalista si trovava all’evento per intervistata la sindaca di Roma Virginia Raggi sull’emergenza rifiuti nella capitale. La sua presenza non è stata ...

Roma. Arrestato 46enne per tentato furto aggravato e estorsione : Cronaca di Roma. Un 46enne romano è stato Arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano per i reati di tentato furto aggravato e estorsione. I Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano hanno Arrestato un 46enne romano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per i reati di tentato furto aggravato e estorsione. L’uomo è stato ...

Angelucci : nostra premura che nessuno sia lasciato indietro - Roma attenta ad esigenze di tutti : Roma – “È un obiettivo concreto della nostra maggioranza quello di rendere più e meglio accessibile la Pubblica Amministrazione capitolina. L’assunzione di migliaia di nuove risorse umane da formare è un passo fondamentale verso questo obiettivo”. “A dispetto di tutti i rilievi delle opposizioni, ci tengo a sottolineare con fermezza come gli utenti del servizio di trasporto per le persone con disabilità non verranno ...

Roma.Fiamme in tunnel - auto tentano fuga : 9.25 Una coda lunga diversi chilometri si è formata sulla tangenziale est in direzione San Giovanni a causa di un incendio di un veicolo all'interno della galleria nuova. Un fumo intenso si è sprigionato all' interno della galleria e molte persone hanno lasciato le loro vetture e sono uscite a piedi dal tunnel.Alcune auto hanno provato ad uscire contromano Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale del Campidoglio.

Calciomercato - il sostituto di Zappacosta alla Roma : Fiorentina - Samp e Toro tentano il colpaccio - la decisione del Lecce su Liverani : Il Calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Lecce – Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra ...

Ubriaco tenta di imboccare l'autostrada contRomano su un'auto rubata : Un ventiseienne Ubriaco stava imboccando l'autostrada contromano. Una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate (Bergamo) in servizio sulla A4 oggi ha proceduto al controllo di una Fiat Punto che si stava immettendo contromano in autostrada al casello di Seriate. La vettura aveva già impegnato la rampa di accesso e lo svincolo quando è stata fermata dalla Polizia. L'uomo stava guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico ...

ATTENTATO IN SOMALIA/ Truppe italiane nel mirino : c'entra Silvia Romano? : Nessuna vittima nell'ATTENTATO che ha colpiti due mezzi dell'esercito italiano in SOMALIA. Chi c'è dietro? I rapitori di Silvia Romano?

Maurizio Costanzo - l'attentato a Roma e quel ricordo su Berlusconi : "Quella sua telefonata" : Silvio Berlusconi iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Firenze per l'attentato di via Fauro ai danni di Maurizio Costanzo. Una bomba che gira da pochi giorni, ma che in realtà era latente da tempo. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano nel maggio del 2018, Costanzo ricordò

Roma - 57enne è in chiesa per pregare : un uomo la aggredisce alle spalle e tenta di stuprarla. Arrestato un 34enne : Era in chiesa, raccolta in preghiera, in silenzio, quando un uomo l’ha aggredita, cercando di violentarla. È quanto successo ieri mattina a Villanova di Guidonia, vicino Roma, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Vittima una donna di 57 anni. L’aggressore è un uomo di 34 anni ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito erano circa le 9 quando la donna, ...

Roma - tenta di stuprare una donna in chiesa : arrestato un 34enne : E' successo a Guidonia. La vittima si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore riuscendo a scappare

Roma - bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 64-52 - Serie A basket in DIRETTA : tentano la reazione i capitolini a 10' dal termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-52 L’ultimo quarto inizia con un’invasione di campo di Roma. 22:00 reazione d’orgoglio di Roma, che dopo esser stata sotto anche di 22, ha concluso il terzo quarto a -12. 64-52 Ancora un canestro da tre per Buford al diciassettesimo punto personale, mamma mia! 64-49 Percentuali ottime da tre per entrambe le squadre, ci aggiriamo intorno al 40%. 64-49 Baldi Rossi risponde ...

Atalanta - Gasperini : “Grande partita. Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…” : Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. “Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di ...

PiRomane tenta di dar fuoco a Parco Nazionale Circeo : fermato - aggredisce Carabiniere : Roma – Ha tentare di appiccare il fuoco nel Parco Nazionale del Circeo, ma, per fortuna, è stato fermato e ammanettato. E’ successo stamane a Sabaudia, dove un Piromane ha provato a dare alle fiamme volontariamente il bosco del Parco Nazionale. Una volta raggiunto e bloccato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e della Stazione “Parco” di Sabaudia, il Piromane ha dato in escandescenze ed ha assalito il Comandante dei ...