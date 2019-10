Roma | la prof assunta da liceo lasciata a casa dopo due settimane | “Io licenziata perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)il 23 settembre,il 14 ottobre. Ufficialmente per motivi didattici, ma secondo Giovanna Cristina Vivinetto, 25 anni, il motivo sarebbe il suo essere transessuale. A denunciare il fatto è la stessa insegnante che fino a qualche giorno fa era in cattedra alscientifico paritario Kennedy di. Laureata in filologia all’Università La Sapienza, scrittrice, poetessa, vincitrice del premio “Viareggio”, Giovanna Cristina racconta di sé senza alcun problema: “Il mio percorso è iniziato a 18 anni. Dal punto di vista chirurgico non è concluso ma a livello giuridico e legale sono Giovanna a tutti gli effetti per la legge”. Una realtà che non ha nascosto nemmeno all’atto dell’assunzione, tanto che il suo essere trans è menzionato nel curriculum: “Hanno subito messo le mani avanti dicendo che per loro non era un problema, anzi poteva essere una grande risorsa. Mi hanno ...

