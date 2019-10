Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L'horrorsi sta preparando ad arrivare in versione fisica su console (anche Nintendo Switch) e per l'occasione SOEDESCO ha pubblicato un nuovo trailer in cui ildelChris Darril risponde ad alcune domande in una esclusiva intervista.Nel video Darril discute i fatti che accadono nel, soffermandosi poi sulle fonti che hannoil progetto, come Psycho (Alfred Hitchcock) e Shining (Stanley Kubrick), ma anche videogiochi del calibro di Silent Hill."La storia è ricca di imprevedibili colpi di scena, ma allo stesso tempo toccante. La psicologia svolge un ruolo chiave all'interno del: eroi e nemici sono atipici e il confine tra bene e male è labile. Lo sviluppo delè simile a quello di un film in cui il giocatore si identifica perfettamente con il personaggio. La colonna sonora, composta da Nobuko Toda (Final Fantasy, Halo, ...

Eurogamer_it : Remothered Tormented Fathers: il game director ci spiega da dove si è ispirato il gioco - spaziogames : L'orrore viaggia su Switch! -