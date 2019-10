Piccoli più in forma | alimentazione e movimento per crescere bene

Fumbleland! Mi è scappato un errore : Rai Yoyo insegna l’inglese ai più Piccoli : Fumbleland Rai Yoyo insegna da tempo l’inglese ai piccoli telespettatori, con la messa in onda di alcune serie animate prima in italiano e poi in lingua inglese. Ma da oggi lo farà con una produzione originale, una combo di animazione e live action prodotta da JB Productions in collaborazione con Rai Ragazzi: si intitola Fumbleland! Mi è scappato un errore ed andrà in onda tutti i giorni alle 15.50 a partire da oggi. Fumbleland! Mi è ...

Veneto : tornano le Fattorie Didattiche e il concorso per i più Piccoli (2) : (AdnKronos) – Il concorso ‘Agricoltura che avventura”, promosso dall’ Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 in collaborazione con la Direzione regionale Turismo, è alla sua seconda edizione: a partire da domenica 13 ottobre fino al 30 novembre i bambini che vorranno partecipare al concorso potranno creare un racconto e un disegno sul mondo rurale, scegliendo tra i temi ...

Veneto : tornano le Fattorie Didattiche e il concorso per i più Piccoli : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) – Con la Giornata aperta delle Fattorie Didattiche, domenica 13 ottobre, ritorna anche il concorso per i più piccoli ‘Agricoltura, che avventura”: un invito rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni a vivere la natura e l’ambiente nei laboratori allestiti nelle Fattorie Didattiche e a cimentarsi in testi e disegni. Gli elaborati migliori saranno premiati con ‘gift card’ per ...

Amazon annuncia il nuovo Fire HD 10 - assieme alla versione pensata per i più Piccoli : Amazon annuncia il nuovo HD Fire 10 con nuova CPU, autonomia migliorata e modalità PiP. Per i più piccoli arriva il nuovo Fire HD 10 Kids Edition e Kindle Kids Edition L'articolo Amazon annuncia il nuovo Fire HD 10, assieme alla versione pensata per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.

Lazio e Roma a Piccoli passi verso la qualificazione : i giallorossi più forti delle assenze - i big salvano i biancocelesti : Dopo la Champions League è andata in archivio anche un’interessante giornata valida per l’Europa League, sono arrivate nuove importanti indicazioni per quanto riguarda le due italiane che sono scese in campo, la Lazio e la Roma. Le squadre italiane si candidano a portare in alto i colori italiani, soprattutto i biancocelesti ormai da anni rappresentano una sicurezza e l’obiettivo è quello di arrivare il più lontano ...

Pagamenti elettronici - nel 2018 salgono del 6 - 8% : 230 miliardi. Meno prelievi di contanti. “E per Piccoli acquisti si usano di più le carte” : Accelera la crescita della moneta elettronica nel nostro Paese: nel 2018 l’uso di strumenti diversi dal contante è salito del 6,8 per cento. Spinta che ha permesso di raggiungere nel giro di un anno il record di 230 miliardi di importi pagati cashless (di cui 80 con la sola carta di credito). A rivelarlo è la 17esima edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin (l’associazione degli operatori bancari del ...

"Non è più tempo di Piccoli partiti". Laura Boldrini entra nel Pd. : Laura Boldrini lascia LeU ed entra nel Pd:: l'annuncio dell'ex presidente della Camera è arrivato in un'intervista a Repubblica: "Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno piu' a votare", ha spiegato. E anche "perché con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e ...

Affido condiviso - la Bonetti "archivia" il ddl Pillon | Lui replica : "Pd calpesta diritti dei più Piccoli per attaccarci" : Il titolare del dicastero della Famiglia archivia il disegno di legge tanto contestato dalle associazioni e firmato dal senatore della Lega. Lui replica: "Pur di attaccarci calpestano i diritti dei più piccoli"

Il buco dell’ozono si sta riducendo : la rivelazione di Copernicus. “Potrebbe essere uno dei più Piccoli degli ultimi 30 anni” : Secondo gli scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), la comparsa annuale in Antartide del buco dell’ozono potrebbe essere una delle più piccole mai registrate dalla metà degli anni ’80. A meno di un mese dall’inizio della stagione del buco dell’ozono, gli scienziati del CAMS hanno osservato come quest’anno il buco dell’ozono si stia riducendo ad una dimensione di circa la metà di quanto si registri in questo periodo ...