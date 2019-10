La lotta di Conte e Di Maio all’evasione fiscale | quanto si può recuperare davvero

Sms di Conte a Gualtieri : "lotta all'evasione sia una rivoluzione - se no è inutile. Mi assumo la responsabilità" : La battaglia contro l’evasione fiscale deve portare a “una rivoluzione”: è inutile farla se non si va fino in fondo. È il senso di un sms inviato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.Il testo del messaggio è stato anticipato dal Corriere della Sera: “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei ...

"La priorità del governo è la lotta all'evasione" - dice Conte : lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

"La priorità del governo Conte è la lotta all'evasione" - dice Conte : lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

Conte e Gualtieri si impuntano sulla lotta al contante : L’accelerazione arriva a sera, a ridosso del Consiglio dei ministri decisivo sulla manovra. La firma è congiunta: Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri. Il premier convoca a palazzo Chigi i capi delegazione di Pd, 5 stelle, Leu e Italia Viva. Il ministro dell’Economia riunisce a via XX settembre i viceministri e i sottosegretari, per i renziani c’è Luigi Marattin. Eccolo l’asse tra palazzo Chigi e il Tesoro. Il ...

Fisco : sms Conte a Gualtieri - ‘coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori ...

Fisco : sms Conte a Gualtieri - ‘coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati ...

Fisco : Conte - ‘fin quando ci sarò io lotta evasione priorità assoluta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Lotteremo contro l’evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell’azione di governo”. E’ il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare il ...

Fisco : Conte - ‘fin quando ci sarò io lotta evasione priorità assoluta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Lotteremo contro l’evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell’azione di governo”. E’ il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare ...

Fisco : Conte - ‘lotta a ‘nero’ finché non sarò appagato - se insufficienti altre misure’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Sono allo studio del governo “misure significative” per contrastare l’evasione fiscale, “ma potrò dirmi appagato” solo quando il contrasto al nero sarà “efficace, non declamato”. Se le misure allo studio dell’esecutivo “non saranno sufficienti, le incrementeremo. Io non posso accettare che tanti cittadini onesti debbano pagare di più a fronte di altri ...

Conte : lotta a evasione per calo tasse : 15.27 "Non vogliamo lavorare in maniera referenziale, ma fianco a fianco con voi". Così, a quanto si apprende, il premier Conte al tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati sulla prossima Manovra. Tra le priorità elencate, "un piano di contrasto all'evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di meno". Un "piano di rilancio per il Mezzogiorno" e una "nuova agenda di investimenti", tutelando "la solidità" dei conti. Inoltre: ...

Fisco : Conte a sindacati - lotta a evasione unica via per ridurre pressione : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi è un’ulteriore occasione di confronto. Ci siamo incontrati il 18 settembre, e in quell’occasione abbiamo discusso delle priorità strategiche per la prossima legge di Bilancio, che è in piena fase di impostazione. Abbiamo anche richiamato alcune nostre priorità, un Piano di contrasto all’evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di ...

**Governo : Conte - ‘azione politica non è lotta per appropriazione ‘partitica’ risorse’** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il successo” del cosiddetto patto con gli italiani voluto dal premier Giuseppe Conte, “passa per una nuova visione del Paese, di cui il nostro governo, il mio governo, deve dare per primo l’esempio. Vinceremo la sfida se agiremo come una collettività unita da forti valori comuni e non come una sommatoria di interessi particolari. L’azione politica non deve essere una lotta per ...

Probabili formazioni Barcellona-Inter : difesa ed attacco ‘esperti’ per Conte - ballottaggio a destra : Probabili formazioni Barcellona-Inter – In campionato è una furia inarrestabile, in Champions la partenza è stata col freno a mano tirato. Domani sera l’Inter è chiamata al riscatto, ma l’avversario non è dei migliori: il Barcellona. I blaugrana, anche se non quelli degli anni migliori, al Camp Nou difficilmente lasciano punti per strada. Ma, nella ‘sfortuna’, i nerazzurri si possono definire fortunati: i ...

Manovra - Conte : “7 miliardi da lotta a evasione. Moneta elettronica senza penalizzare per uso contante” : Sulla lotta all’evasione “siamo consapevoli di dover lavorare per inasprire le sanzioni ai grandi evasori ma anche realizzare un grande patto con i cittadini”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ma per il governo resta il nodo di indicare come in concreto si ricaveranno i 7 miliardi di lotta all’evasione fiscale. Conte conferma di avere in mente un’operazione di contrasto “come ...