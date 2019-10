Il tampone non assorbe mai le mestruazioni | 19enne scopre di avere due vagine

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) A Molly-Rose Taylor, 19 anni, di Gillingham, Regno Unito, è stato diagnosticato l’Utero Didelfo, una condizione rara per cui il numero di organi riproduttivi è raddoppiato. Ma per anni i medici non sono riusciti a individuare la parete di tessuto spessa 2 cm che divide la sua vagina. E per tutto questo tempo la giovane ha sofferto di dolori lancinanti. Ora vuole condividere la sua storia per aumentare la consapevolezza su questo problema.

italiavola : Nuova Alitalia, Uiltrasporti: sia vero rilancio e non soluzione tampone di corto respiro - caraca62 : RT @lucabattanta: @intuslegens Oltretutto quota 100 è una misura estremamente timida perché non risolve il problema dei disoccupati post 55… - mafberla : RT @lucabattanta: @intuslegens Oltretutto quota 100 è una misura estremamente timida perché non risolve il problema dei disoccupati post 55… -