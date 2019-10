Governo | questa sera Conte ospite di ‘Speciale Tg1’

Salvini a Pontida : “Questa è l’Italia che vincerà - ci riprenderemo il Governo” : "Non cambierei la mia vita con quella di un Renzi di un Conte o di un Di Maio qualunque, tenetevi la poltrona, ci teniamo l'onore e la dignità" ha scandito il leader leghista Matteo Salvini dal palco del raduno di Pontida dove si è scagliato contro l'attuale Esecutivo e i vecchi alleati del M5s.Continua a leggere

Fascisti in piazza contro il Governo? Giorgia Meloni : "Questa foto è del 20 luglio" : I sinistri hanno sollevato un polverone di polemiche per questa foto di neoFascisti che fanno il saluto romano in piazza durante la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, ieri 9 settembre, contro il governo giallo-rosso. Una protesta alla quale hanno partecipato anche la Lega di Matteo Sal

Governo : Bellanova posta foto - ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Bellanova posta foto - ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il Governo non perda questa opportunità straordinaria : Il Governo che nasce è un fatto istituzionale che chiama in causa la responsabilità nei confronti del Paese di coloro che hanno reso possibile questo fatto.Ma prima ancora è un fatto politico che sembrava quasi inverosimile sino a ieri. Questo perché l’arroccamento dei partiti politici ha reso più opaca la loro capacità di leggere nel profondo la realtà e di elaborare proposte e strategie ...

Nuovo Governo - Juncker si congratula con Conte e avverte : 'Questa fase importante per Ue' : Il nome di Jean Claude Juncker evoca negli italiani il ricordo di quanto accadeva più o meno un anno fa. Il politico lussemburghese era a capo della Commissione Europea che più volte è finita 'muro contro muro' con il governo presieduto da Giuseppe Conte sulle questioni legate al debito pubblico per la manovra finanziaria. Erano, però, i periodi in cui Salvini e Di Maio usavano toni ruvidi nei confronti di Bruxelles. Che il vento sia cambiato ...

Governo - Grillo ai suoi : “Basta parlare di posti e punti - sono esausto”. E poi ai dem : “Questa è un’occasione unica”. Il discorso integrale : “E’ il vostro momento, un’occasione così non si ripresenta più. Veramente non ci accorgiamo del momento storico, del momento straordinario che è questo? C’è da riprogettare il mondo”. Così, mentre a Roma è in corso la trattativa per la formazione del nuovo esecutivo, Beppe Grillo si rivolge al Pd ma anche ai suoi e gli chiede di trovare un’intesa. Lo fa a modo suo, con un video che appare quasi come uno sfogo dopo ...

Governo - LeU dopo l’incontro con Conte : “Confronto positivo - disponibili a entrare in questa maggioranza” : “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza“. Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, LeU dopo l’incontro con Conte: “Confronto positivo, disponibili a entrare in questa maggioranza” proviene da Il Fatto ...

Alessandra Ghisleri a In Onda : "Cosa non torna in questa crisi". Sondaggi devastanti per il Governo Pd-M5s : Quello che non torna in questa crisi di governo lo fa notare Alessandra Ghisleri, la sOndaggista di Euromedia Research, ospite a In Onda su La7. A non essere stato espresso "in questa calda estate - nota la Ghisleri incalzata da David Parenzo e Luca Telese - è stato il contenuto. Fare un rimpasto al

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo questa pazza crisi di Governo : La crisi politica aperta in pieno agosto ha sorpreso ampi settori dell'opinione pubblica. Sarà governo giallorosso o...

Crisi di Governo - ci meritiamo questa politica della mediocrità : Ci meritiamo la Crisi di governo. Anzi, a essere più severi meritiamo questa classe politica litigiosa che guarda al proprio orto piuttosto che al paese. D’altra parte abbiamo barattato la ragion collettiva per quella del singolo, accontentandoci della mediocrità. Tale scambio deve essere avvenuto con la fine dei partiti e dei sindacati di massa che erano il luogo d’incontro socio-politico. Al tramonto di questi aggregatori abbiamo ...

Crisi - Bonino : “Serve Governo autorevole del fare ma anche del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza” : “Serve un autorevole governo del fare e del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza”. Lo ha affermato Emma Bonino, al termine dell’incontro della delegazione del Gruppo Misto del Senato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Più Europa si riserva ogni valutazione”, ha aggiunge Bonino, che ha chiesto provvedimenti per quanto riguarda le regole per la raccolta delle firme per le liste, ...

Per Giorgetti questa è la canzone della crisi di Governo : Secondo Il Messaggero, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, con il quale il quotidiano della Capitale si intrattiene per un breve colloquio, è “di buon umore nonostante tutto”, viste le perplessità e i dubbi da lui espressi nei giorni scorsi circa i tempi scelti da leader, Matteo Salvini, per dare il là alla crisi. Di bon umore a tal punto da far sentire al cronista che cerca di stanarlo, dalla sua play-list sul ...