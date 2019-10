Google dedica un Doodle a Wanda Rutkiewicz | una delle scalatrici più grandi di tutti i

Chi era Joseph Plateau - a cui Google dedica il doodle odierno : fisico e pionere del cinema : Tutti coloro i quali sono amanti della fisica o sono appassionati degli strumenti e della storia del cinema, stamattina avranno capito subito a chi era dedicato il doodle di Google. Il celebre motore di ricerca ha infatti deciso di omaggiare il fisico Joseph Antoine Ferdinand Plateau: oggi 14 ottobre è infatti il 218esimo anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1801. Plateau ebbe un ruolo importantissimo nella storia del cinema grazie alla ...

Perché Google ha dedicato un doodle alla ferrovia Napoli-Portici : Oltre 85mila furono i passeggeri che, nei quaranta giorni successivi all'inaugurazione, viaggiarono sulla linea Napoli-Portici. Poi, nel corso di qualche mese, la ferrovia venne ampliata fino a raggiungere Castellammare di Stabia poi Caserta e infine Pompei e Nocera. La Campania fece da apripista ad un'iniziata che porterà la nostra penisola a contare quasi 2mila chilometri di tracciati ferroviari al momento dell'Unità d'Italia. L'idea Fu ...

Junko Tabei - chi è la prima donna che ha scalato la cima dell’Everest : a lei è dedicato il doodle di Google di oggi : Una sagoma colorata che saltella sulle montagne azzurre: se anche voi oggi siete stati incuriositi dal doodle di Google, sappiate che è un omaggio all’alpinista giapponese Junko Tabei, prima donna a scalare l’Everest, paladina dell’ambiente e femminista ante litteram: fondò un club di scalata per donne, il cui motto era “andiamo a fare una spedizione all’estero, da sole“. L’amore per l’alpinismo nasce quando aveva solo dieci anni, ...

Cosa sono i brezel?/ E perché Google gli ha dedicato un doodle proprio oggi : Cosa sono i brezel? Secondo una tradizione il pane avrebbe delle origini emiliane, e si chiamava bracciatella: ecco la sua storia

Nella giornata del 15 settembre Google dedica un doodle speciale alla botanica Ynés Mexia : Oggi 15 settembre Google ha dedicato un doodle ad una delle botaniche più importanti della storia. Si tratta di Ynés Mexia, statunitense naturalizzata messicana, che ha scoperto almeno 500 specie di piante nel Sud America. Ma la sua importanza non è dovuta soltanto agli studi teorici sulla botanica, dato che è stata soprattutto una grande avventuriera. Infatti, nonostante la sua spedizione sia conosciuta a pochi, la Mexia è stata la prima ...

Google ha dedicato un doodle al dottor Gram - scopritore della classificazione dei batteri : In occasione dell'anniversario della nascita del medico che ha introdotto la classificazione dei batteri, Google ha deciso di dedicargli un doodle. Si tratta di Hans Christian Gram, lo studioso che per primo ha suddiviso le cellule batteriche in due categorie che oggi portano il suo nome: Gram+ (Gram positivi) e Gram- (Gram negativi) in base a particolari caratteristiche strutturali e funzionali. La tecnica della cosiddetta colorazione Gram è ...

Ruth Pfau - è dedicato alla ‘Madre Teresa del Pakistan’ il Google Doodle di oggi : È dedicato a Ruth Pfau il Google Doodle di oggi. Medico e suora, nata il 9 settembre di 90 anni fa, ha dedicato oltre 55 anni della propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Pfau è stata ribattezzata la ‘Madre Teresa del Pakistan‘ proprio per il suo impegno al fianco di migliaia di lebbrosi, con la fondazione di 157 cliniche che hanno trattato oltre 56 mila pazienti. La dottoressa Pfau è morta il 10 agosto ...

Amrita Pritam - chi è la donna a cui Google dedica un bellissimo Doodle : Google ha deciso di dedicare un Doodle ad Amrita Pritam, scrittrice e poetessa indiana proprio oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni. Amrita Pritam, infatti, è nata il 31 agosto 1919 ed è morta il 31 ottobre 2005. E’ stata una delle più grandi scrittrici indiane di sempre, molto popolare per il suo impegno contro la violenza in genere e in modo particolare contro quella sulle donne. L'articolo Amrita Pritam, chi è la donna a ...

Chi è Cesaria Evora la cantante a cui Google dedica un Doodle : Chi è Cesaria Evora la cantante a cui Google dedica un Doodle Google ha deciso di celebrare il 78° anniversario della nascita di Cesaria Evora tramite un apposito Doodle. La cantante di Capoverde nacque infatti il 27 agosto del 1941 a Mindelo, dove poi morì il 17 dicembre 2011. La Evora è stata la principale esponente del genere musicale morna, tipico di Capo Verde, ed è stata soprannominata la “diva a piedi nudi”, per la sua abitudine a ...

