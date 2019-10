Dai Soundgarden ai Depeche Mode | tutte le nomination per la Rock And Roll Hall Of Fame

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Nelle ultime ore sono state pubblicateleper laAndOf2020, e sul sito ufficiale leggiamo che la Induction Ceremony avrà luogo il 2 maggio 2020 presso il Public Auditorium di Cleveland, nell'Ohio. Nell'edizione di quest'anno i 7 nomi insigniti con il prestigioso riconoscimento sono stati i Cure, i Radiohead, i Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music, Janet Jackson e The Zombies, contro tanti altri artisti meritevoli tra i quali comparivano i Kraftwerk, i Rage Against The Machine e LL Cool J. A questo giro ritroviamo 16 nomi: Pat Benatar, Dave Matthews Band,, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motörhead, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren,, T. Rex e Thin Lizzy. Oltre ai Kraftwerk, anche Todd Rundgren ritorna tra i nomi già presenti nelle ...

