Citadel | Forged With Fire ci invita ad esplorare cripte abbandonate in cerca di gloria

Citadel : Forged With Fire e il suo magico mondo sono in arrivo su PC e console : Il magico mondo di Citadel: Forged With Fire sarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 1° novembre per Steam, PlayStation 4 e Xbox One.Il prossimo fine settimana al Twitchcon di San Diego, dal 27 al 29 settembre, i partecipanti potranno provare Citadel: Forged With Fire grazie al team di Blue Isle!Ambientato nell'incantato mondo di Ignus, questo magico RPG sandbox online insegnerà agli aspiranti maghi l'arte degli incantesimi, del volo ...