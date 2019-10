Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019)dailynews radiogiornale informazione per l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio nel 2017 l’economia non osservata valeva circa 211 miliardi di euro il 12 e 1 % del PIL emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa ammontava poco meno di 192 miliardi di euro a cui si aggiungono quelle delle attività illegali pari a 19 miliardi di euro le Stime per il 2017 confermano la tendenza alla riduzione dell’incidenza sul pile della componente non osservata dell’economia dopo il picco del 2014 che era il 13% in crescita anche il lavoro in che riguarda 3700000 persone sulla crisi siriana la Turchia è il solo responsabile del telefono in Siria e deve sospendere immediatamenteazioni militari lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’informativa in aula alla camera Aggiungendo che la soluzione alla ...

matteosalvinimi : Ci riprovano a fregare i lavoratori, li fermeremo! #contevergogna - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 13:10: romadailynews radiogiornale informazione per… - Fastiddio1 : RT @MariaRo51490621: Ultime notizie. In arrivo altri 240 ospiti. I porti ruotano in Europa così in fretta, che è di nuovo il nostro turno?… -