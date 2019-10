Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition annunciato

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 15 ottobre 2019) Square Enix® haoggi cheof the™:uscirà il 5 novembre 2019 in formato digitale e presso i rivenditori di alcuni paesi per Xbox One, inclusa Xbox One X, PlayStation®4 e Windows PC/Steam®, con la versione Stadia in arrivo in una data successiva di novembre. Il bundle, che comprende il gioco base e tutti i sette DLC post-lancio, dà ai giocatori la possibilità di vivere il capitolo finale della storia delle origini di Lara Croft®, con ognia sfida e arma, completo e abilità scaricabili. Chi già possiede il gioco e il Season Pass può scaricare il DLCgratuitamente dallo store della propria piattaforma. Inof the, Lara deve viaggiare in un mondo magnifico, costellato dellee più ampie della storia della serie, segreti nascosti ...

Multiplayerit : Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ha una data di uscita e un trailer di presentazione - TombRaiderItaly : ? SQUARE ENIX ANNUNCIA SHADOW OF THE #TOMBRAIDER: DEFINITIVE EDITION ?? Sentiti libero di scriverci le tue domande,… - Asgard_Hydra : Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ha una data di uscita e un trailer di presentazione -