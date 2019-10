Rocco Hunt | guarda il video di “Ti volevo dedicare” con J-Ax e Boomdabash

Quelli che il calcio domenica 6 ottobre con Rocco Hunt e Enrico Lucci da un ex ministro… : Quelli che il calcio domenica 6 ottobre su Rai 2 dalle 14:00 Il derby d’Italia Inter – Juventus al centro della puntata Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran tornano a parlare di calcio e sport dalle 14 su Rai 2 con il classico appuntamento di Quelli che il calcio. Una puntata tutta concentrata sul Derby d’Italia la sfida tra Inter e Juventus di scena domenica sera alle 20:45. Una partita tanto attesa, fra due tifoserie ...

ARRIVANO I PROF - RAI 1/ Streaming video del film con Rocco Hunt - 2 ottobre 2019 - : ARRIVANO i PROF in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, dalle ore 21:25. Maurizio Nichetti e un clamoroso ritorno dopo 8 anni. Streaming video

Ti Volevo Dedicare è il nuovo singolo di Rocco Hunt con J-Ax e Boomdabash : testo da Libertà : Si intitola Ti Volevo Dedicare il nuovo singolo di Rocco Hunt, in featuring con J-Ax e Boomdabash. Il nuovo brano, estratto dall'album Libertà, sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 20 settembre ma è già disponibile in digital download e in streaming negli store digitali e su Spotify. Ti Volevo Dedicare è stato scritto da Rocco Pagliarulo, Alessandro Aleotti, Federica Abbate e Stefano Tognini e racconta l'esigenza di dire qualcosa ...

La Libertà di Rocco Hunt è un piatto che si serve maturo (recensione) : La Libertà di Rocco Hunt è quel disco di rottura che ogni artista, almeno una volta nella sua carriera, deve pubblicare. Al centro di un dibattito social scatenato da lui stesso e da lui stesso restituito all'ordine, Rocco Hunt si è rivelato uno dei personaggi dell'estate, se non dell'anno italiano, con la sua ricetta di novità e hype che in questo disco trovano la loro rivelazione. Prima di tutto, il rapper di Salerno non ha scelto il ...

Rocco Hunt sul beef con la trap : 'E' stato un doppio lavoro far ricredere quella frangia' : Ad una settimana dall'uscita, 'Libertà', il nuovo album di Rocco Hunt, si è piazzato subito al primo posto della classifica di vendite e streaming. Si tratta di un risultato auspicabile – non è la prima volta che il 24enne rapper salernitano raggiunge la prima piazza della classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) – ma tutt'altro che scontata, vista la lunga assenza del rapper dalle scene, il suo ultimo album è stato infatti ...

Rocco Hunt - dopo l’annuncio fatto a luglio (“mi ritiro) - esce il suo disco : “L’ho scritto d’impulso ma mi sono accorto di aver fatto una cazzata” : Lo scorso luglio Rocco Hunt ha agitato le acque dei social annunciando a bruciapelo: “Non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi”. Il Il motivo era legato ad un album già pronto che non usciva mai. Qualche giorno seguente il ritorno e l’annuncio dell’arrivo di “Libertà”, in uscita il 30 agosto dopo quattro anni di silenzio. Un album ricco, ben prodotto e scritto con sedici brani ricchi di denunce sociali, analisi ...

Il falso addio di Rocco Hunt alla musica - il rapper risponde : “Non era marketing” : Ancora su quel finto addio di Rocco Hunt alla musica e ancora su quanto è accaduto dopo, Rolling Stone ha scelto di intervistare il rapper di Salerno mentre si trova a Milano per l'instore tour con il quale sta presentando Libertà, il disco in uscita il 30 agosto. È ormai noto a tutti ciò che accadde sui suoi canali social a luglio: Rocco aveva annunciato di voler mollare tutto: Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare ...

Il ritorno di Rocco Hunt dopo il ritiro : «I miei versi per il riscatto del maledetto Sud» : Ha solo 24 anni, Rocco Hunt, eppure si sente come se stesse ricominciando daccapo, anche se non proprio da zero. Ha solo 24 anni Rocco Pagliarulo, da Salerno, eppure è convinto che questo suo...

Rocco Hunt ... mi ritiro dalla musica mollo tutto : Il rapper Rocco Hunt annuncia a sorpresa su Instagram il suo ritiro dal mondo della musica, sottolineando la necessità di sfogarsi con i suoi fan: «Per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere». «Adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che ...