Nomina Ninja | streamer viene cacciato da una diretta Twitch

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019)non devono essersi lasciati in buoni rapporti, infatti allonoto sucome Ranger è bastato menzionare il nome diin una live per esseredallastessa.Ranger ha infatti dichiarato di essere stato allontanato da unaorganizzata proprio dadopo aver pronunciato il nome di. La live era in occasione dell'evento legato al buco nero che ha dato il via alla Stagione 2 di Fortnite."Quando ho detto di guardare una clip disono stato disconnesso dalla" spiega Ranger in cinguettio su Twitter. E' inoltre disponibile un filmato che documenta quanto successo:Leggi altro...

