Mr Robot su Premium Action e Infinity l' ultima stagione a pochi giorni dal debutto

La quarta e definitiva stagione di «Mr. Robot» arriva su Premium ACTION : Acclamato dalla critica. Plurinominato. Mainstream. Premiato con due Emmy® (Rami Malek, miglior attore protagonista, e Mac Quayle, per la miglior colonna sonora originale). Vincitore di due Golden Globe® (miglior drama serie e Christian Slater, miglior attore non protagonista). Questo è «Mr. Robot». Il capitolo finale, il quarto, si avvicina. Negli Stati Uniti debutta su USA Network il 6 ottobre. In Italia, su...

Cast e personaggi di Mr. Robot 4 su Premium Action e Infinity - il 15 ottobre al via l’ultima stagione : Rami Malek ha anticipato un finale grandioso per la serie di Sam Esmail. Per scoprire se la promessa sarà mantenuta basterà aspettare il 15 ottobre, data di debutto di Mr. Robot 4 su Premium Action (canale 125 di Sky) e Infinity (piattaforma streaming). L'ultima stagione parte con un episodio a settimana e appena nove giorni di stacco rispetto alla programmazione americana sulla rete USA. I 13 nuovi episodi vedranno impegnato Elliot ...