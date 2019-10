Manovra | Codacons | no rialzo accise gasolio | rischio stangata da 2 | 25 mld

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Se laallo studio del Governo conterrà il riallineamento delletra benzina e, sugli automobilisti italiani si abbatterà una mega-da 2,25 miliardi di euro”. Così il, commentando gli interventi messi a punto dai tecnici del Governo per reperire le coperture finanziarie alla. In base alle elaborazioni, “la parificazione ditra benzina e diesel determinerà una maggiore spesa per il pieno dipari a circa +5,15 euro, il che equivale ad un aggravio di spesa di +130 euro all’anno a carico di ciascun automobilista che circola con auto diesel”.Considerato che nel nostro paese 17,3 milioni di italiani possiedono una autovettura a, sostiene l’associazione dei consumatori, “lapotrebbe determinare nel 2020 unacomplessiva ...

