Cile | lobby minerarie ostacolano legge per proteggere i ghiacciai Commissione del rame

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Se in Amazzonia la foresta brucia anche per le pressioni degli agricoltori e dell’industria del legname, insono a rischio di sopravvivenza. Rischia infatti di naufragare per l’ennesima volta il progetto di, il sesto in 14 anni, che vorrebbe mettere sotto protezione l’intero manto bianco del paese, ritenuto una riserva idrica preziosa quanto indispensabile, vista anche la pesante siccità che ormai dura da anni. Ma la protezione deicozza contro gli interessi della potentedell’industria mineraria, che teme unache gli blocchi le mani su nuovi progetti. Dopo le ultime modifiche proposte al progetto, le associazioni ambientaliste hanno lanciato l’allarme. Il testo, presentato a giugno 2018, seppur approvato dai senatori, è passato su richiesta del governo all’esame dellaper le miniere e ...

