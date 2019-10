Archie avrà un' educazione normale | è questo il desiderio di Harry e Meghan Markle

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Francesca Galicivuole seguire l'esempio di sua zia Anna e di sua cugina Zara e far crescere il piccolocome un privato cittadino, lontano dai fasti di corte, anche per quanto concerne la suaIl principedesiderano che il loro piccolocresca normalmente, lontano dagli obblighi di corte. La coppia ha sempre dichiarato di voler tenere il bambino lontano dai riflettori della famiglia reale. Anche in merito alla sua, i duchi del Sussex desiderano sia quanto più vicina possibile a quella di qualsiasi altro bambino. Questa tendenza è stata manifestata fin da subito dal principee da sua moglie, da quando hanno rinunciato al titolo nobiliare per il figlio., infatti, sarebbe potuto essere insignito del titolo di Conte di Dumbarton ma per scelta dei suoi genitori verrà conosciuto semplicemente come Master ...

RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: presto Archie avrà un fratellino? ???? -