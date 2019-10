Vespa Piaggio in sfilata a Trento | la due ruote più famosa al mondo

Vespa - Corte di giustizia Ue respinge ricorso di Piaggio : “Scooter cinese Ves non è un plagio” : Quello del gruppo cinese Zhejiang Zhonzheng Industry non è stato un plagio della Vespa. La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, e torto alla Piaggio in un ricorso che la casa di Pontedera aveva presentato contro il gruppo cinese. Zhejiang Zhonzheng Industry aveva registrato nell’Ue uno scooter, il Ves, simile alla Vespa Lx provocando la reazione di Piaggio che, ...