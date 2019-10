Sondaggi elettorali | continua la scalata di Fdi e cresce la Lega | in netto calo Pd e M5s

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 14 ottobre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 14 ottobre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento ...

Sondaggi elettorali Noto : Italia Viva al 6% - male Lega - Pd e M5S : Sondaggi elettorali Noto: Italia Viva al 6%, male Lega, Pd e M5S Gli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Noto realizzati per Porta a Porta e pubblicati il 10 di ottobre, vedono Lega e Pd subire un calo importante. Il Carroccio, rispetto alla precedente rilevazione del 25 settembre, perde due punti percentuali calando al 31%, in linea con la media elettorale stilata da Termometro Politico nella settimana del 29 settembre – 5 ...

Sondaggi elettorali Swg : regionali Umbria - Tesei davanti a Bianconi : Sondaggi elettorali Swg: regionali Umbria, Tesei davanti a Bianconi Mancano meno di due settimane all’appuntamento con le regionali in Umbria e Matteo Salvini intensifica la sua campagna elettorale, battendo piazze su piazze. Così tante da raccogliere il commento ironico del capo pentastellato Luigi Di Maio: “La candidata del centrodestra è scomparsa. Sulle strade dell’Umbria gira solo Salvini. Così evita, con troppi mojito, ...

Sondaggi elettorali Tecnè : risale il PD. Si fermano Lega e Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: risale il PD. Si fermano Lega e Italia Viva L’ultimo Sondaggio elettorale di Tecnè per l’agenzia stampa Dire mostra un Partito Democratico in salute, mentre calano sia la principale forza di opposizione (Lega), sia il partito scissionista Italia Viva. Sondaggi elettorali: al 11 ottobre, c’è il controsorpasso del Partito Democratico Secondo la rilevazione del noto istituto Tecnè, il PD ...

Sondaggi elettorali - sorride il Pd : guadagna l’1% e recupera dopo la scissione - Italia Viva in calo : L'ultimo Sondaggio effettuato da Tecnè per l'agenzia Dire sorride al Partito Democratico, che guadagna un punto percentuale in sette giorni e torna al secondo posto, dietro alla Lega (saldamente in testa nonostante un leggero calo). Perde mezzo punto, invece, Italia Viva: dopo la scissione sembra essere finita l'ascesa del partito di Matteo Renzi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - alle regionali in Umbria centrodestra avanti : staccato il candidato Pd-M5s : Gli ultimi Sondaggi effettuati da Noto e da Swg in vista delle elezioni regionali in Umbria evidenziano un netto vantaggio per la candidata del centrodestra, la senatrice leghista Donatella Tesei. staccato di quasi dieci punti Vincenzo Bianconi, schierato dall'alleanza civica tra Movimento 5 Stelle e Pd.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Index : sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia È il Movimento 5 Stelle la forza politica che perde più voti secondo gli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita il 10 di ottobre. I pentastellati, rispetto alla precedente rilevazione, vedono andare in fumo lo 0,6 calando quindi al 18,8%. Anche il principale alleato di governo, il Pd, continua a perdere colpi. Index sonda i dem ancora ...

Sondaggi elettorali Ipsos : Renzi lavora per se stesso secondo 69% italiani : Sondaggi elettorali Ipsos: Renzi lavora per se stesso secondo 69% italiani Se Matteo Salvini era lo spauracchio del Conte I, Matteo Renzi si sta trasformando piano piano nella mina vangante del Conte bis. Cambiano i Mattei, ma i problemi per il premier rimangono. Il senatore fiorentino e leader di Italia Viva ha cominciato a fare le pulci al presidente del Consiglio su ogni tema possibile: dalla manovra fiscale al Russiagate passando per la ...

Sondaggi elettorali Emg - in calo M5S e PD - Salvini più popolare di Conte : Sondaggi elettorali Emg, in calo M5S e PD, Salvini più popolare di Conte Come di consueto Agorà durante la trasmissione ha reso noto gli ultimi Sondaggi elettorali di Emg. Al contrario di altri istituti quello di Masia vede la maggioranza in calo. Soprattutto per colpa del decremento sofferto dai due suoi principali componenti, Movimento 5 Stelle e PD. Nel primo caso c’è una diminuzione di mezzo punto, che porta il M5S al ...

Sondaggi elettorali Piepoli : manovra non piace a quasi un italiano su due : Sondaggi elettorali Piepoli: manovra non piace a quasi un italiano su due La manovra economica approvata dal governo Conte sembra non piacere alla maggioranza relativa degli italiani (47%). Il Nadef preparato dall’esecutivo giallo rosso riceve il giudizio positivo di un terzo dei cittadini (31%). Sono questi i numeri degli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Piepoli per Povera Patria, andati in onda lunedì 7 ottobre. La ...

Sondaggi elettorali - perdono voti i due Matteo : calo di consensi per Lega e Italia Viva : calo di consensi per i due Matteo: sia Matteo Salvini che Matteo Renzi, infatti, vedono i loro rispettivi partiti - Lega e Italia Viva - perdere voti nell'ultima settimana nel Sondaggio effettuato da Tecnè per Quarta Repubblica. Il Carroccio resta comunque primo partito, inseguito dal Pd che recupera consensi e scavalca il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali a confronto - Ixè e Ipsos : Lega primo partito - PD in crescita : Sono giorni davvero concitati per la politica italiana e, soprattutto, per le manovre del nuovo Governo "giallorosso" formato dall'alleanza tra il partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Tra il taglio dei parlamentari, la nota di aggiornamento al DEF, la legge di Bilancio e le ultime decisioni in materia di riforma pensioni, l'Esecutivo è chiamato alla prova dei Sondaggi politici che, fino a questo momento, non sono stati particolarmente ...

Sondaggi elettorali Euromedia : crescono Italia viva e M5S - giù il Pd : Sondaggi elettorali Euromedia: crescono Italia viva e M5S, giù il Pd Secondo la maggioranza relativa degli Italiani (48,8%), Matteo Renzi influenzerà gli esiti e le decisioni del governo Conte. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Euromedia Research per Porta a Porta e andati in onda nella puntata di martedì 8 ottobre. Il 43% del campione intervistato non crede invece che l’ex premier possa influenzare in modo ...

Sondaggi Politici Elettorali Ottobre 2019 : news situazione Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Italia Viva e Fratelli d’Italia : In questo articolo analizzeremo i dati emersi dai Sondaggi Politici Elettorali effettuati da diverse agenzie di rilevazione relativamente al mese di Ottobre 2019, dandovi tutte le news rispetto alle oscillazioni dei consensi verso i principali partiti del parlamento Italiano (Lega, Movimento 5 Stelle, PD e Fratelli d’Italia). In questo preciso momento della vita politica nazionale, con i delicati lavori di imbastitura della legge di ...