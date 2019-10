Cresce la fioritura delle alghe dannose nei laghi | colpa del clima

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Negli ultimi 30 anni l’intensitàfioriturein estate è aumentata, come rivela lo studio a opera di Jeff Ho e Anna Michalak del Carnegie Institution for Scienze e Nima Pahlevan della Nasa, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Le segnalazioni di fioriture algali– come quelle che hanno bloccato l’approvvigionamento idrico di Toledo nel 2014 o che hanno portato alla dichiarazione di stati di emergenza in Florida nel 2016 e nel 2018 – sono in crescita. Questi fenomeni acquatici sono dannosi a causa dell’intensità della loro crescita o perché includono popolazioni di fitoplancton che producono tossine. Ma prima di questa ricerca, non era chiaro se il problema stava davvero peggiorando su scala globale. Allo stesso modo, era incerto il grado in cui l’attività umana – incluse l’agricoltura, lo sviluppo urbano e ...