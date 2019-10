Comuni | parte da Palermo ‘Milleperiferie’ | 2mld per oltre duemila interventi 2

Comuni : parte da Palermo ‘Milleperiferie’ - 2mld per oltre duemila interventi : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – parte dal quartiere palermitano di Borgo Nuovo – con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’Anci nazionale – ‘Milleperiferie’, il progetto ideato e diretto da I World e promosso da Anci Sicilia che si propone di mettere in rete enti pubblici e soggetti privati per condividere idee e iniziative di riqualificazione delle periferie secondo ...

Terremoti : parte il progetto Caesar II dedicato ai Comuni per mitigare e gestire l’emergenza sismica : mitigare e gestire l’emergenza sismica: parte da Cava de’ Tirreni (Salerno) il progetto Caesar II, dedicato ai Comuni. Proprio nella città metelliana si è presentato, con un convegno, lo stato dell’arte del progetto “Caesar II, Controllare, mitigare e gestire l’emergenza sismica, analisi costi-benefici e multi criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della Resilienza”, ...

Comuni : Anci Veneto - per società partecipate grandi trasformazioni in arrivo : Cortina, 27 set. (AdnKronos) - “Le società partecipate sono un mondo complesso ed articolato, ma che tocca da vicino le Comunità perché erogano loro in alcuni casi servizi essenziali. In Veneto le partecipate nella stragrande maggioranza dei casi sono realtà virtuose e talvolta rappresentano dei ver

Brexit - Camera Comuni riparte domani : 13.36 Lo speaker della Camera dei Comuni britannica Bercow ha annunciato la ripresa dei lavori domani alle 12.30. Si tratta, precisa, di una "ripresa" e non di una "riconvocazione", perché -spiega- "il Parlamento non era stato adeguatamente sospeso". La Corte Suprema ha dichiarato "illegale" la sospensione del Parlamento suggerita da Johnson alla Regina, che l'ha accolta. In assenza di Johnson, che è all'Onu, la seduta darà spazio a ...

La rivoluzione dei siti internet dei Comuni parte dal Trentino : Il Trentino sarà la prima regione italiana a uniformare i siti internet dei propri Comuni adoperando il kit di Designers Italia (fonte: Designers Italia) I Comuni del Trentino saranno i primi in Italia a uniformare i loro siti internet utilizzando il nuovo kit fornito da Designers Italia, parte del Team per la trasformazione digitale a Palazzo Chigi. In questo modo i cittadini potranno interfacciarsi con portali omogenei, con l’obiettivo ...