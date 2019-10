Vaticano | fuga di notizie sui dirigenti sospesi | a rischio il comandante della Gendarmeria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) C’è aria da resa dei conti in. Nell’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite che ha travolto la prima sezioneSegreteria di Stato e l’Autorità d’Informazione Finanziaria, la prima testa che potrebbe cadere è quella delDomenico Giani. Non certo perché l’uomo a cui dal 2006 è affidata la sicurezza del Papa e dello Stato più piccolo del mondo sia coinvolto direttamente nelle operazioni immobiliari al centro delle indagini dei pmSanta Sede. Ma perché Francesco non ha per nulla gradito ladiin merito ai cinquevaticani“cautelativamente dal servizio”. Il direttoreSala StampaSanta Sede, Matteo Bruni, ha confermato che, dopo la pubblicazione delle foto delle persone sospese, “è iniziata un’indagine, per volere del Santo Padre, sulla illecita diffusione di un documento ad uso interno delle ...

