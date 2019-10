Siria | via gli Usa | i curdi trattano coi russi  Raid sui reporter | Qamishli città in

Siria - viaggio al confine con la Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Di Maio: chiederemo alla Ue di bloccare le forniture, La scelta di Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Finlandia. Ankara continua i raid sulla Siria curda

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2 mila jihadisti : Isis rialza la testa» : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis. La Germania blocca la vendita di armi alla Turchia

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2 mila jihadisti : Isis rialza la testa»|DirettaTv : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2mila jihadisti : Isis sta rialzando la testa» : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis

Ankara minaccia di inviare 3 - 6 milioni di profughi Siriani in Europa : Erdogan reagisce con rabbia alle dichiarazioni dell'Alto rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini. La commissaria italiana aveva invitato la Turchia a cessare l'azione unilaterale nella Siria nord orientale nei confronti della componente curda. La Ue – secondo Mogherini – non può ritenere accettabile alcuna soluzione del conflitto siriano che non sia diplomatica. Il discorso della commissaria Ue non sembrava particolarmente ...

Siria - Turchia e alleati avanzano via terra : le immagini degli scontri a fuoco coi curdi : A tarda sera, la Turchia e i gruppi alleati del Free Syrian Army hanno dato il via alle operazioni di terra nel Kurdistan Siriano. Nelle immagini, gli scontri a fuoco a Sere Kaniye, sul confine nord, con le postazioni delle Sdf (Forze democratiche Siriane, i battaglioni guidati dai curdi) che rispondono all’attacco. Video di scontri arrivano anche da Derik, città dell’estremo nord-est estranea ai conflitti armati per tutta la durata ...

Siria - aviazione turca riprende i raid : 8.40 L'aviazione turca ha ripreso stamane a bombardare aree nel nord-est della Siria a ridosso della frontiera. Lo riferisce la tv panaraba al Arabiya citando i propri corrispondenti nella zona tra Qamishli e Tal Abyad. Colpita l'area di Tal Abyad e di Ras al Ayn, da dove ieri sono cominciati i bombardamenti delle forze turche per aprirsi il varco per l'invasione terrestre.

Siria - la Turchia dà l'ok all'offensiva : ?11 morti. Via libera alle truppe. Ue e Berlino : Erdogan si fermi : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan e stando...

Siria - via anche all’invasione via terra dalla Turchia. Trump : «Una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e Turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

Ankara invade Siria - ma prima via rischi : 21.40 Le forze di terra dell'esercito turco entreranno nel nord-est della Siria per condurre l'operazione 'Fonte di pace' solo dopo l'eliminazione dei "fattori di rischio" rappresentati dalle postazioni armate delle milizie curde dello Ypg. 'L'Unità di Protezione popolare' è una milizia nelle regioni a maggioranza curda nel nord della Siria, colpite finora dai raid aerei e d'artiglieria dal territorio turco. Lo riferiscono fonti militari di ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti contro i curdi : “Vittime civili - colpita anche Kobane”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - la Turchia dà il via all'offensiva : raid aerei contro le milizie curde : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan e stando...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Erdogan : “Estirpiamo terrorismo”. Curdi : “Ci sono vittime civili” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, favorendo il ritorno ...