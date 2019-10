Siria | uccisioni | stupri e torture Su FQMillenniuM in edicola | i racconti da Kobane dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Proprio alla vigilia dell’invasione turca, due giornalisti del mensileerano a, nel Kurdistanno, per documentare l’alleanza fra turchi ed ex combattenti dell’Isis e per raccogliere le testimonianze degli sfollati fuggiti da Afrin, la città annessa dalla Turchia e cinta da un muro voluto da Erdogan. Il loro reportage è pubblicato sul numero del mensile diretto da Peter Gomez inda sabato 12 ottobre.ed estorsioni. Per un giornalista occidentale è quasi impossibile, oggi, riuscire a documentare ciò che succede ad Afrin. La cittadina curdo-na è stata di fatto annessa al territorio turco, grazie anche alla costruzione di un muro alto 4 metri ai suoi confini, dopo l’operazione militare di Ankara ribattezzata Ramoscello d’Ulivo. Quell’operazione è stata portata avanti con l’aiuto di gruppini che fanno ...

